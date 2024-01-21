В воскресенье, 21 января, украинцы будут отмечать Международный день объятий и чтить память преподобного Максима Исповедника.

Какие праздники отмечают 21 января 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник – 21 января 2024

День памяти преподобного Максима Исповедника посвящен человеку, который посвятил свою жизнь вере в Бога и служению. Известно, что Исповедник с детства учился грамматике и философии, и благодаря знаниям стал секретарем императора Ираклия. Уже в преклонном возрасте он отправился в путь, и с того момента началось его проповедничество.

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Какой сегодня, 21 января 2024 года, день в Украине

Международный день объятий — неофициальный праздник, который отмечают 21 января в ряде стран. Известно, что дата берет свое начало в США, где в 1986 году установили этот день Днем объятий. Уже спустя время событие распространилось по всему миру. Не забудьте порадовать объятиями своих друзей, близких и семью.

Кто празднует день ангела 21 января 2024 года

21 января день ангела отмечают Агнесса, Григорий, Евгений, Василиса, Домна, Юлиан, Сидор, Антон, Емельян, Ярослава

Что нельзя делать 21 января 2024 года

Известно, что в этот день нельзя есть мясо и продукты животного происхождения. Церковь также не рекомендует плакать, и даже менять свою внешность — поход к парикмахеру лучше отложить на потом, если есть такая возможность.

Что можно делать сегодня

В этот день принято молиться в церкви — глава семьи просит защиты для его дома и своих близких.

На Максима также нужно мириться с людьми — прощать им ошибки и самому просить этого у других, которых вы могли обидеть.

Народные приметы на 21 января 2024 года

В ночному небе тучи — ждите хорошего урожая.

Запланированная встреча так и не состоялась — ждите хороших новостей.

Ясное небо на Максима — урожай будет плохим.

Сделал хорошее дело — ждите хороших новостей.