Яке сьогодні свято

У середу, 18 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день жіночого щастя, Європейський день боротьби з торгівлею людьми та Всесвітній день менопаузи. Віряни вшановують пам’ять святого апостола і євангеліста Луки – згідно з новоюліанським календарем.

Які свята відзначають 18 жовтня 2023 року в Україні, у кого іменини, а також прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке церковне свято 18 жовтня 2023 року

Згідно з новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла з 1 вересня 2023 року, 18 жовтня відзначають День пам’яті святого апостола і євангеліста Луки.

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Лука народився в Антіохії в родині заможних язичників.

Він знав різні науки, а почувши про вчення Христове, вирушив до Палестини, де прийняв спасительне благовістя. У числі 70 апостолів Лука був посланий на першу проповідь про Царство Небесне, про що знаходимо відомості в Євангелії. Також він є одним із двох учнів, яким з’явився Христос після воскресіння.

Головні письмові твори, що належать спадщині Луки – Євангеліє та Діяння апостолів. Згідно зі Священним Переданням, апостол був першим іконописцем, який створив образи Божої Матері.

Хто святкує День ангела 18 жовтня 2023 року

18 жовтня свої іменини відзначають – Олексій, Дем’ян, Денис, Євдоким, Матвій, Петро, Пилип, Харитина, Олександр, Гавриїл, Григорій.

Що не можна робити 18 жовтня 2023 року

Не можна заздрити, обговорювати і засуджувати.

Не варто лаятися, конфліктувати, лихословити.

Не можна давати і брати гроші в борг.

Що можна робити сьогодні

У день Луки варто помолитися апостолу і попросити в нього про благополуччя в родині.

Наші предки вірили, що в це свято потрібно було вживати їжу з цибулі, нібито тоді весь рік будеш здоровим.

Народні прикмети на 18 жовтня 2023 року