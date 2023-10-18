Яке сьогодні свято

У середу, 18 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день жіночого щастя, Європейський день боротьби з торгівлею людьми та Всесвітній день менопаузи. Віряни вшановують пам’ять святого апостола і євангеліста Луки – згідно з новоюліанським календарем.
Які свята відзначають 18 жовтня 2023 року в Україні, у кого іменини, а також прикмети і заборони дня – у матеріалі.
Яке церковне свято 18 жовтня 2023 року
Згідно з новоюліанським календарем, на який ПЦУ перейшла з 1 вересня 2023 року, 18 жовтня відзначають День пам’яті святого апостола і євангеліста Луки.
Лука народився в Антіохії в родині заможних язичників.
Він знав різні науки, а почувши про вчення Христове, вирушив до Палестини, де прийняв спасительне благовістя. У числі 70 апостолів Лука був посланий на першу проповідь про Царство Небесне, про що знаходимо відомості в Євангелії. Також він є одним із двох учнів, яким з’явився Христос після воскресіння.
Головні письмові твори, що належать спадщині Луки – Євангеліє та Діяння апостолів. Згідно зі Священним Переданням, апостол був першим іконописцем, який створив образи Божої Матері.
Хто святкує День ангела 18 жовтня 2023 року
18 жовтня свої іменини відзначають – Олексій, Дем’ян, Денис, Євдоким, Матвій, Петро, Пилип, Харитина, Олександр, Гавриїл, Григорій.
Що не можна робити 18 жовтня 2023 року
- Не можна заздрити, обговорювати і засуджувати.
- Не варто лаятися, конфліктувати, лихословити.
- Не можна давати і брати гроші в борг.
Що можна робити сьогодні
У день Луки варто помолитися апостолу і попросити в нього про благополуччя в родині.
Наші предки вірили, що в це свято потрібно було вживати їжу з цибулі, нібито тоді весь рік будеш здоровим.
Народні прикмети на 18 жовтня 2023 року
- Якщо сьогодні немає вітру – чекайте на похолодання.
- Блідий Місяць – до дощу.
- Хмари з Півночі на Південь – до сонячної погоди, а з Півдня на Північ – до негоди.