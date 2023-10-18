В среду, 18 октября, в мире отмечают Международный день женского счастья, Европейский день борьбы с торговлей людьми и Всемирный день менопаузы. Верующие чтят памятьЇїї святого апостола и евангелиста Луки — согласно новоюлианскому календарю.
Какие праздники отмечают 18 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — в материале.
Какой церковный праздник 18 октября 2023 года
Согласно новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла с 1 сентября 2023 года, 18 октября отмечают День памяти святого апостола и евангелиста Луки.
Лука родился в Антиохии в семье богатых язычников.
Он знал различные науки, а услышав об учении Христовом, отправился в Палестину, где принял спасительное благовестие. В числе 70 апостолов Лука был послан на первую проповедь о Царстве Небесном, о чем находим сведения в Евангелии. Также он является одним из двух учеников, которым явился Христос после воскрешения.
Главные письменные произведения, принадлежащие наследию Луки — Евангелие и Деяния апостолов. Согласно Священному Преданию, апостол был первым иконописцем, создавшим образы Божьей Матери.
Кто празднует День ангела 18 октября 2023 года
18 октября свои именины отмечают — Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий.
Что нельзя делать 18 октября 2023 года
- Нельзя завидовать, обсуждать и осуждать.
- Не стоит ругаться, конфликтовать, сквернословить.
- Нельзя давать и брать деньги в долг.
Что можно делать сегодня
В день Луки стоит помолиться апостолу и попросить у него о благополучии в семье.
Наши предки верили, что в этот праздник нужно было употреблять пищу из лука, якобы тогда весь год будешь здоровым.
Народные приметы на 18 октября 2023 года
- Если сегодня нет ветра — ждите похолоданий.
- Бледный Месяц — к дождю.
- Облака с Севера на Юг — к солнечной погоде, а с Юга на Север — к непогоде.