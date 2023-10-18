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Нельзя завидовать и брать в долг: какой праздник 18 октября

18 октября 2023, 05:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Яке сьогодні свято
Источник: Unsplash

В среду, 18 октября, в мире отмечают Международный день женского счастья, Европейский день борьбы с торговлей людьми и Всемирный день менопаузы. Верующие чтят памятьЇїї святого апостола и евангелиста Луки — согласно новоюлианскому календарю.

Какие праздники отмечают 18 октября 2023 года в Украине, у кого именины, а также приметы и запреты дня — в материале.

Какой церковный праздник 18 октября 2023 года

Согласно новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла с 1 сентября 2023 года, 18 октября отмечают День памяти святого апостола и евангелиста Луки.

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Лука родился в Антиохии в семье богатых язычников.

Он знал различные науки, а услышав об учении Христовом, отправился в Палестину, где принял спасительное благовестие. В числе 70 апостолов Лука был послан на первую проповедь о Царстве Небесном, о чем находим сведения в Евангелии. Также он является одним из двух учеников, которым явился Христос после воскрешения.

Главные письменные произведения, принадлежащие наследию Луки — Евангелие и Деяния апостолов. Согласно Священному Преданию, апостол был первым иконописцем, создавшим образы Божьей Матери.

Кто празднует День ангела 18 октября 2023 года

18 октября свои именины отмечают — Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Матвей, Петр, Филипп, Харитина, Александр, Гавриил, Григорий.

Что нельзя делать 18 октября 2023 года

  • Нельзя завидовать, обсуждать и осуждать.
  • Не стоит ругаться, конфликтовать, сквернословить.
  • Нельзя давать и брать деньги в долг.

Что можно делать сегодня

В день Луки стоит помолиться апостолу и попросить у него о благополучии в семье.

Наши предки верили, что в этот праздник нужно было употреблять пищу из лука, якобы тогда весь год будешь здоровым.

Народные приметы на 18 октября 2023 года

  • Если сегодня нет ветра — ждите похолоданий.
  • Бледный Месяц — к дождю.
  • Облака с Севера на Юг — к солнечной погоде, а с Юга на Север — к непогоде.
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