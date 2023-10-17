На вівторок, 17 жовтня, в Україні припадає День пам’яті пророка Осії.

Які свята відзначають 17 жовтня 2023 року в Україні, про прикмети і заборони та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 17 жовтня 2023 року

За новим календарем віряни цього дня відзначають День пам’яті пророка Осії. Історія свідчить, що він жив VIII столітті до Різдва Христового, і зміг побачити пророцтва, які збулися. Йдеться про беззаконня ізраїльтян і обіцяв їм кару, а також Осія побачив повернення Ісуса з Єгипту і його воскресіння.

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На тлі зрад дружини, він пішов у релігію, і присвятив своє життя написанню пророчих послань.

Хто святкує день ангела 17 жовтня 2023 року

День ангела (іменини), у вівторок відзначають такі люди – Леонтій, Лонгин, Терентій, Віола.

І нехай імена не дуже поширені в Україні, у багатьох із нас точно є знайомі, у кого припадає день ангела.

Що не можна робити 17 жовтня 2023 року

На будь-який важливий церковний день заборонено байдикувати. У цей час якраз закінчували підготовку до зими – не втрачайте можливості.

Відмовтеся від ходьби босоніж по траві – холоди можуть підкосити здоров’я. Також відмовтеся від походу в лазню – будуть хвороби.

Подорожі краще перенести на інший день – удачі не чекайте.

Що можна робити сьогодні

Відомо, що Осія був відносно тихою особистістю – усі важливі справи краще перенести на потім, або ж робити їх не поспішаючи. Рекомендується також жінкам не напружуватися зайвий раз.

Багатьом пророк запам’ятався як добра людина, тому в цей день варто зробити хоч одну добру справу. Наприклад, допомогти тим, хто цього потребує. Наші предки вірили, що після цього удача супроводжуватиме довгий час.

Народні прикмети на 17 жовтня 2023 року