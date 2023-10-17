На вторник, 17 октября, в Украине приходится День памяти пророка Осии.

Какие праздники отмечают 17 октября 2023 года в Украине, о приметах и запретах и у кого именины — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник — 17 октября 2023

По новому календарю верующие в этот день отмечают День памяти пророка Осии. История гласит, что он жил VIII веке до Рождества Христова, и смог увидеть пророчества, которые сбылись. Речь идет о беззаконии израильтян и обещал им кару, а также Осия увидел возвращение Иисуса из Египта и его воскрешение.

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На фоне измен жены, он ушел в религию, и посвятил свою жизнь написанию пророческих посланий.

Кто празднует день ангела 17 октября 2023 года

День ангела (именины), во вторник отмечают следующие люди — Леонтий, Лонгин, Терентий, Виола.

И пусть имена не очень распространенные в Украине, у многих из нас точно есть знакомые, у кого приходится день ангела.

Что нельзя делать 17 октября 2023 года

На любой важный церковный день запрещено бездельничать. В это время как раз заканчивали подготовку к зиме — не упускайте возможности.

Откажитесь от ходьбы босым по траве — холода могут подкосить здоровье. Также откажитесь от похода в баню — будут болезни.

Путешествия лучше перенести на другой день — удачи не ждите.

Что можно делать сегодня

Известно, что Осия был относительно тихой личностью — все важные дела лучше перенести на потом, или же делать их не спеша. Рекомендуется также женщинам не напрягаться лишний раз.

Многим пророк запомнился как добрый человек, поэтому в этот день стоит сделать хоть одно хорошее дело. К примеру, помочь тем, кто в этом нуждается. Наши предки верили, что после этого удача будет сопровождать долгое время.

Народные приметы на 17 октября 2023 года