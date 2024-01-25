У четвер, 25 січня, українці вшановуватимуть пам’ять святого Григорія Богослова.

Які свята відзначають 25 січня 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 25 січня 2024 року

День пам’яті Григорія Богослова присвячений святому, який помер за віру в Бога. Історія свідчить, що Григорій народився в родині єпископа, і на сьогодні всі вони вважаються святими. За своє життя Богослав багатьох направив на шлях до віри в Ісуса, а останні роки свого життя провів аскетично – ходив босим, носив один набір одягу і спав на землі. За свої праці він отримав визнання від церкви і став називатися Богословом.

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Що не можна робити 25 січня 2024 року

На день пам’яті Григорія Богослова заборонено лаятися і лихословити – негативні думки не повинні відвідувати вашу голову. Не можна і бажати людині поганого – воно повернеться до вас. Як і в будь-яке інше церковне свято, заборонено стригти нігті та волосся – намагайтеся не змінювати сьогодні свій зовнішній вигляд.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна сходити до церкви і помолитися. Загалом, на день пам’яті святого потрібно зробити щось хороше. Наприклад, допомогти тим, хто цього потребує. Однак робіть це не публічно і не розповідайте про свої справи, інакше це буде не від чистого серця.

Народні прикмети на 25 січня 2024 року