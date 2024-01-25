В четверг, 25 января, украинцы будут чтить память святого Григория Богослова.

Какие праздники отмечают 25 января 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня праздник – 25 января 2024

День памяти Григория Богослова посвящен святому, который умер за веру в Бога. История гласит, что Григорий родился в семье епископа, и на сегодня все они считаются святыми. За свою жизнь Богослав многих направила на путь к вере в Иисуса, а последние годы свой жизни провел аскетично — ходил босым, носил один набор одежды и спал на земле. За свои труды он получил признание от церкви и стал называться Богословом.

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Что нельзя делать 25 января 2024 года

На день памяти Григория Богослова запрещено ругаться и сквернословить — негативные мысли не должны посещать вашу голову. Нельзя и желать человеку плохое — оно вернется к вам. Как и в любой другой церковный праздник, запрещено стричь ногти и волосы — старайтесь не менять сегодня свой внешний вид.

Что можно делать сегодня

В этот день можно сходить в церковь и помолиться. В целом, на день памяти святого нужно сделать что-то хорошее. К примеру, помочь тем, кто в этом нуждается. Однако делайте это не публично и не рассказывайте о своих делах, иначе это будет не от чистого сердца.

Народные приметы на 25 января 2024 года