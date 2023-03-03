Квітень – це вже середина весни, і 2023 року на цей місяць припадає багато свят, зокрема й церковних. Щоправда, на додаткові вихідні сподіватися не варто – в умовах воєнного стану їх не буде.

Загалом у квітні буде 10 вихідних днів, а робочих – 20. Відпочивати українці будуть тільки суботами та неділями: 1,2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Додатковий вихідний мав бути на Великдень – у 2023 році він припадає на 16 квітня. Однак, воєнний стан скасовує будь-які дні для відпочинку, які пов’язані зі святами. Цей період поки що триватиме до 20 травня 2023 року.

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Це вже другий поспіль Великдень, який в Україні відзначають без додаткового вихідного.

Утім, це не скасовує самої суті свят. У квітні українці відзначатимуть День сміху, День довкілля, День працівників пожежної охорони, і навіть Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.