Апрель — это уже средина весны, и в 2023 году на этот месяц приходится много праздников, в том числе и церковных. Правда, на дополнительные дни надеяться не нужно — в условиях военного положения их не будет.

Всего в апреле будет 10 выходных дней, а рабочих — 20. Отдыхать украинцы будут только по субботам и воскресеньям: 1,2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Дополнительный выходной должен был быть на Пасху — в 2023 году она приходится на 16 апреля. Однако, военное положение отменяет любые дни для отдыха, которые связаны с праздниками. Этот период пока что будет длиться до 20 мая 2023 года.

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Это уже вторая подряд Пасха, которую в Украине отмечают без дополнительного выходного.

Впрочем, это не отменяет самой сути праздников. В апреле украинцы будут отмечать День смеха, День окружающей среды, День работников пожарной охраны, и даже Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.