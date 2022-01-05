Традиційно 7 січня православні християни відзначають Різдво. З цим важливим святом пов’язано чимало обрядів, звичаїв і прикмет.

Цього дня заведено збиратися всією родиною за святковим столом. Здавна в це світле свято люди були уважні до всіх подій і знаків – саме народні прикмети на Різдво Христове вказували, яким буде не тільки день, а й весь рік.

Прикмети на погоду на Різдво

Сильний мороз на свято обіцяє спекотне літо. А ось відлига 7 січня обіцяє весняні холоди.

Сніг на Святвечір обіцяє не тільки казково красивий вечір, а й багатий на хороші новини рік.

Ясна погода та зоряне небо в свято обіцяє врожайний рік.

Завиває хуртовина на Різдво – весна буде ранньою.

Бурхлива завірюха віщує хороший врожай меду.

Згідно із забобонами, Різдво на молодик – не найкращий сценарій для господарів. Цей рік – не час для врожаїв.

Забобони про здоров’я на Різдво Христове

Шити, в’язати, вишивати та робити будь-яку домашню роботу в свято не можна – інакше всю сім’ю наздоженуть хвороби.

Особливо забобонні люди знають – не можна лаятися на Різдво. Цей день – найкращий час помиритися з усіма, з ким раніше були розбіжності.

Прикмети для різдвяного столу

7 січня на святковий стіл ставили пиріг, в який заздалегідь ховали монетку. Повір’я каже: кому з гостей на свято дістанеться шматочок з монеткою – того цілий рік чекає достаток.

Соковита і хороша на смак різдвяна кутя принесе сили та міцне здоров’я на цілий рік.

Звичаї кажуть, на різдвяному столі потрібно запалити свічки. Це принесе в будинок тепло та багатство.

Прикмети на щастя і добробут на Різдво

Опівночі господар будинку відкривав вікно – звичаї говорять, таким чином православні пускали в будинок не тільки саме свято Різдва Христового, а й щастя, удачу, добробут.

Побачите в цей день людину з горбом – цьогоріч вас чекає велике щастя.

Народні прикмети говорять: не можна зустрічати свято в старому одязі, інакше добробуту не бачити.

Прикмети на удачу та багатство на Різдво Христове

Якщо першим гостем на Різдво буде темноволосий чоловік – рік буде вдалим. Зустріч із великим собакою на Різдво – теж до удачі.

Звичаї також вимагали розставити в кутах будинку миски з зерном – вони залучать у сім’ю багатство. Це пов’язано з тим, що зерно є символом родючості та достатку.

Різдвяні прикмети на можливі фінансові втрати

Побачити на Різдво мишу – до втрати грошей. Свято застерігає цьогоріч від необережності із кредитами та новими контрактами.