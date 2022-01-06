Вважається, що в день Різдва трапляються різні дива. Це й справді так, особливо, якщо щиро в це вірити. Не варто сподіватися тільки на дива, можна ще й загадати своє бажання на Різдво.

Факти ICTV зібрали для вас правила та способи загадування бажань, щоб вони точно здійснилися.

Правила загадування бажань на Різдво

Вірити в те, що все здійсниться

Коли ми загадуємо бажання, то посилаємо сигнал у Всесвіт. Ми повинні бути впевненими в своїх діях, вірити в те, що загадане справдиться, а не ставитися до бажання зі скептицизмом.

Сказати ні негативу

Будь-яке бажання має нести в собі лише щось хороше і для вас, і для інших людей. Якщо людина загадує бажання із негативним помислом або бажає нещастя іншій людині, то все зло повертається до неї самої тою чи іншою мірою.

Правильно формулювати думки

Тут все працює так, як із пошуковиками: для того, щоб знайти щось в інтернеті, потрібно правильно сформулювати запит. Щоб бажання здійснилося, потрібно вимовляти його в теперішньому часі, наче воно вже збулося, та уникати частки “не” та слова “хочу”. Наприклад, замість “Я не буду сумувати” краще сказати “Я щаслива, весела людина”.

Бути обережними з бажанням про гроші та успіх

Пам’ятайте, що краще загадувати підвищення або можливість заробити гроші, можливість, яка допоможе стати кращим у тій справі, в якій ви хотіли б досягти успіху, аніж мільйон доларів та “стати зіркою”. Щоб досягти бажаного, все ж потрібно докладати зусиль.

Як загадати бажання на Різдво

1 спосіб. В ніч з 6 на 7 січня потрібно вийти на вулицю в тихе місце, щоб мати можливість зосередитися. Якщо на вулицю вийти з якихось причин не виходить, то можна загадувати бажання в тихій кімнаті наодинці, загасивши світло.

Підійдіть до вікна, подивіться на небо й зірки. Зараз потрібно зосередитися, тому, якщо бажаєте, можна заплющити очі. Подумайте про всі бажання, які хотіли загадати (можна також візуалізувати їх), та відпустіть їх у небо.

2 спосіб. Напишіть на аркуші список своїх бажань. Роздрукуйте (або зробіть власноруч) фігурку ангела. Покладіть список під свічник, запаліть свічку, а за вогнем розташуйте ангела. Потрібно уявити, що він справжній, живий. Розповідайте йому про всі ваші бажання, а в кінці розмови обов’язково подякуйте за те, що вислухав.

Після цього свічку потрібно загасити та прибрати разом зі списком в затишне місце. Фігурку ангела можна зберегти та використовувати як оберіг.

3 спосіб. Він також пов’язаний із янголом. Намалюйте на аркуші паперу або картону янгола. Виріжте його та загадайте своє бажання, намалюйте янголу одне око.

Тепер янголятко слід сховати в такому місці, де його ніхто не побачить. Після здійснення бажання необхідно домалювати йому друге око.

Рекомендується після закінчення “ритуалу” зберігати фігурку вдома.

4 спосіб. Прийдіть до церкви, загадайте бажання та запаліть свічку. Простий, але дійсний і доступний варіант загадування бажань на Різдво.

Бажання потрібно загадувати тільки вночі, бажано в період з 12-ї до 3-ї години ранку. Пам’ятайте, що для здійснення бажання необхідно в нього щиро вірити. Тепер ви знаєте, як правильно загадувати бажання на Різдво, а отже, всі вони обов’язково здійсняться!