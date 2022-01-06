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Як правильно загадувати бажання на Різдво

6 Січня 2022, 07:03
Олександра Бабенко редакторка розділу Lifestyle
Як правильно загадувати бажання на Різдво

Вважається, що в день Різдва трапляються різні дива. Це й справді так, особливо, якщо щиро в це вірити. Не варто сподіватися тільки на дива, можна ще й загадати своє бажання на Різдво.

Факти ICTV зібрали для вас правила та способи загадування бажань, щоб вони точно здійснилися.

Правила загадування бажань на Різдво

  • Вірити в те, що все здійсниться

Коли ми загадуємо бажання, то посилаємо сигнал у Всесвіт. Ми повинні бути впевненими в своїх діях, вірити в те, що загадане справдиться, а не ставитися до бажання зі скептицизмом.

  • Сказати ні негативу

Будь-яке бажання має нести в собі лише щось хороше і для вас, і для інших людей. Якщо людина загадує бажання із негативним помислом або бажає нещастя іншій людині, то все зло повертається до неї самої тою чи іншою мірою.

  • Правильно формулювати думки

Тут все працює так, як із пошуковиками: для того, щоб знайти щось в інтернеті, потрібно правильно сформулювати запит. Щоб бажання здійснилося, потрібно вимовляти його в теперішньому часі, наче воно вже збулося, та уникати частки “не” та слова “хочу”. Наприклад, замість “Я не буду сумувати” краще сказати “Я щаслива, весела людина”.

  • Бути обережними з бажанням про гроші та успіх

Пам’ятайте, що краще загадувати підвищення або можливість заробити гроші, можливість, яка допоможе стати кращим у тій справі, в якій ви хотіли б досягти успіху, аніж мільйон доларів та “стати зіркою”. Щоб досягти бажаного, все ж потрібно докладати зусиль.

Як загадати бажання на Різдво

1 спосіб. В ніч з 6 на 7 січня потрібно вийти на вулицю в тихе місце, щоб мати можливість зосередитися. Якщо на вулицю вийти з якихось причин не виходить, то можна загадувати бажання в тихій кімнаті наодинці, загасивши світло.

Підійдіть до вікна, подивіться на небо й зірки. Зараз потрібно зосередитися, тому, якщо бажаєте, можна заплющити очі. Подумайте про всі бажання, які хотіли загадати (можна також візуалізувати їх), та відпустіть їх у небо.

Фото: pixabay

2 спосіб. Напишіть на аркуші список своїх бажань. Роздрукуйте (або зробіть власноруч) фігурку ангела. Покладіть список під свічник, запаліть свічку, а за вогнем розташуйте ангела. Потрібно уявити, що він справжній, живий. Розповідайте йому про всі ваші бажання, а в кінці розмови обов’язково подякуйте за те, що вислухав.

Після цього свічку потрібно загасити та прибрати разом зі списком в затишне місце. Фігурку ангела можна зберегти та використовувати як оберіг.

Фото: pixabay

3 спосіб. Він також пов’язаний із янголом. Намалюйте на аркуші паперу або картону янгола. Виріжте його та загадайте своє бажання, намалюйте янголу одне око.

Тепер янголятко слід сховати в такому місці, де його ніхто не побачить. Після здійснення бажання необхідно домалювати йому друге око.

Рекомендується після закінчення “ритуалу” зберігати фігурку вдома.

4 спосіб. Прийдіть до церкви, загадайте бажання та запаліть свічку. Простий, але дійсний і доступний варіант загадування бажань на Різдво.

Фото: unsplash

Бажання потрібно загадувати тільки вночі, бажано в період з 12-ї до 3-ї години ранку. Пам’ятайте, що для здійснення бажання необхідно в нього щиро вірити. Тепер ви знаєте, як правильно загадувати бажання на Різдво, а отже, всі вони обов’язково здійсняться!

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