21 червня День літнього сонцестояння. Наші пращури вірили, що ця дата особлива, тому з нею пов’язано багато містики та ритуалів.

День літнього сонцестояння – найдовший день та найкоротша ніч. У цей період ворожили на кохання, загадували бажання та проводили ритуали, пов’язані з красою. Також влаштовували гуляння біля води, багаття, співали пісні та водили хороводи.

Факти ICTV розкажуть, як загадати бажання на День літнього сонцестояння.

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Спосіб №1

Приведіть себе до ладу після сну. Надягніть речі помаранчевого, жовтого чи червоного відтінків. Привітайте сонце та щиро загадайте бажання. Постійте під його променями і випийте склянку води.

Спосіб №2

Надягніть світлий одяг, візьміть у руку свічку та запаліть її. Обійдіть усі кімнати в будинку, починаючи з вхідних дверей, дякуючи вогню за те, що він очищає приміщення. Потім пройдіть проти годинникової стрілки та загадайте найпотаємніше бажання.

Спосіб №3

Напишіть на папері потаємні бажання. Сформулюйте їх так, як те, що ви хочете вже у вас є. Не використовуйте частинку НЕ. Після візуалізуйте до найдрібніших деталей те, що написали. Запаліть свічку і спалить лист із бажаннями. Попіл від паперу закопайте в землю.

Раніше ми також писали, як погадати на кохання у День літнього сонцестояння. Вам може знадобитися вінок із квітки, свічки чи багаття.