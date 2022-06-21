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Найпотаємніше: три способи загадати бажання на День літнього сонцестояння

21 Червня 2022, 07:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Найпотаємніше: три способи загадати бажання на День літнього сонцестояння

21 червня День літнього сонцестояння. Наші пращури вірили, що ця дата особлива, тому з нею пов’язано багато містики та ритуалів.

День літнього сонцестояння – найдовший день та найкоротша ніч. У цей період ворожили на кохання, загадували бажання та проводили ритуали, пов’язані з красою. Також влаштовували гуляння біля води, багаття, співали пісні та водили хороводи.

Факти ICTV розкажуть, як загадати бажання на День літнього сонцестояння.

Зараз дивляться

Спосіб №1

  1. Приведіть себе до ладу після сну.
  2. Надягніть речі помаранчевого, жовтого чи червоного відтінків.
  3. Привітайте сонце та щиро загадайте бажання.
  4. Постійте під його променями і випийте склянку води.

Спосіб №2

  1. Надягніть світлий одяг, візьміть у руку свічку та запаліть її.
  2. Обійдіть усі кімнати в будинку, починаючи з вхідних дверей, дякуючи вогню за те, що він очищає приміщення.
  3. Потім пройдіть проти годинникової стрілки та загадайте найпотаємніше бажання.

Спосіб №3

  1. Напишіть на папері потаємні бажання.
  2. Сформулюйте їх так, як те, що ви хочете вже у вас є. Не використовуйте частинку НЕ.
  3. Після візуалізуйте до найдрібніших деталей те, що написали.
  4. Запаліть свічку і спалить лист із бажаннями.
  5. Попіл від паперу закопайте в землю.

Раніше ми також писали, як погадати на кохання у День літнього сонцестояння. Вам може знадобитися вінок із квітки, свічки чи багаття.

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Бажання День літнього сонцестояння
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