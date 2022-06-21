21 червня День літнього сонцестояння. Наші пращури вірили, що ця дата особлива, тому з нею пов’язано багато містики та ритуалів.
День літнього сонцестояння – найдовший день та найкоротша ніч. У цей період ворожили на кохання, загадували бажання та проводили ритуали, пов’язані з красою. Також влаштовували гуляння біля води, багаття, співали пісні та водили хороводи.
Факти ICTV розкажуть, як загадати бажання на День літнього сонцестояння.
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Спосіб №1
- Приведіть себе до ладу після сну.
- Надягніть речі помаранчевого, жовтого чи червоного відтінків.
- Привітайте сонце та щиро загадайте бажання.
- Постійте під його променями і випийте склянку води.
Спосіб №2
- Надягніть світлий одяг, візьміть у руку свічку та запаліть її.
- Обійдіть усі кімнати в будинку, починаючи з вхідних дверей, дякуючи вогню за те, що він очищає приміщення.
- Потім пройдіть проти годинникової стрілки та загадайте найпотаємніше бажання.
Спосіб №3
- Напишіть на папері потаємні бажання.
- Сформулюйте їх так, як те, що ви хочете вже у вас є. Не використовуйте частинку НЕ.
- Після візуалізуйте до найдрібніших деталей те, що написали.
- Запаліть свічку і спалить лист із бажаннями.
- Попіл від паперу закопайте в землю.
Раніше ми також писали, як погадати на кохання у День літнього сонцестояння. Вам може знадобитися вінок із квітки, свічки чи багаття.