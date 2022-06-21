21 июня День летнего солнцестояния. Наши предки верили, что эта дата особенная, поэтому с ней связано много мистики и ритуалов.

День летнего солнцестояния — самый длинный день и короткая ночь. В этот период гадали на любовь, загадывали желания и проводили ритуалы, связанные с красотой. Также устраивали гуляния возле воды, костра, пели песни и водили хороводы.

Факты ICTV расскажут, как загадать желание на День летнего солнцестояния.

Сейчас смотрят

Способ №1

Приведите себя в порядок после сна. Наденьте вещи в оранжевого, желтого или красного оттенков. Поприветствуйте солнце и искренне загадайте желание. Постойте под его лучами и выпейте стакан воды.

Способ №2

Наденьте светлую одежду, возьмите в руку свечу и зажгите ее. Обойдите все комнаты в доме, начиная с входной двери, благодаря огонь за то, что он очищает помещение. Затем пройдите против часовой стрелки и загадайте сокровенное желание.

Способ №3

Напишите на бумаге сокровенные желания. Сформулируйте их так, будто то, что вы желаете, уже у вас есть. Не используйте частичку НЕ. После визуализируйте до мельчайших деталей то, что написали. Зажгите свечу и сожгите листик с желаниями. Пепел от бумаги закопайте в землю.

Ранее мы также писали, как погадать на любовь в День летнего солнцестояния. Вам может понадобиться венок из цветок, свеча или костер.