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Самое сокровенное: три способа загадать желание на День летнего солнцестояния

21 июня 2022, 07:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Самое сокровенное: три способа загадать желание на День летнего солнцестояния

21 июня День летнего солнцестояния. Наши предки верили, что эта дата особенная, поэтому с ней связано много мистики и ритуалов.

День летнего солнцестояния — самый длинный день и короткая ночь. В этот период гадали на любовь, загадывали желания и проводили ритуалы, связанные с красотой. Также устраивали гуляния возле воды, костра, пели песни и водили хороводы.

Факты ICTV расскажут, как загадать желание на День летнего солнцестояния.

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Способ №1

  1. Приведите себя в порядок после сна.
  2. Наденьте вещи в оранжевого, желтого или красного оттенков.
  3. Поприветствуйте солнце и искренне загадайте желание.
  4. Постойте под его лучами и выпейте стакан воды.

Способ №2

  1. Наденьте светлую одежду, возьмите в руку свечу и зажгите ее.
  2. Обойдите все комнаты в доме, начиная с входной двери, благодаря огонь за то, что он очищает помещение.
  3. Затем пройдите против часовой стрелки и загадайте сокровенное желание.

Способ №3

  1. Напишите на бумаге сокровенные желания.
  2. Сформулируйте их так, будто то, что вы желаете, уже у вас есть. Не используйте частичку НЕ.
  3. После визуализируйте до мельчайших деталей то, что написали.
  4. Зажгите свечу и сожгите листик с желаниями.
  5. Пепел от бумаги закопайте в землю.

Ранее мы также писали, как погадать на любовь в День летнего солнцестояния. Вам может понадобиться венок из цветок, свеча или костер.

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