21 июня День летнего солнцестояния. Наши предки верили, что эта дата особенная, поэтому с ней связано много мистики и ритуалов.
День летнего солнцестояния — самый длинный день и короткая ночь. В этот период гадали на любовь, загадывали желания и проводили ритуалы, связанные с красотой. Также устраивали гуляния возле воды, костра, пели песни и водили хороводы.
Факты ICTV расскажут, как загадать желание на День летнего солнцестояния.
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Способ №1
- Приведите себя в порядок после сна.
- Наденьте вещи в оранжевого, желтого или красного оттенков.
- Поприветствуйте солнце и искренне загадайте желание.
- Постойте под его лучами и выпейте стакан воды.
Способ №2
- Наденьте светлую одежду, возьмите в руку свечу и зажгите ее.
- Обойдите все комнаты в доме, начиная с входной двери, благодаря огонь за то, что он очищает помещение.
- Затем пройдите против часовой стрелки и загадайте сокровенное желание.
Способ №3
- Напишите на бумаге сокровенные желания.
- Сформулируйте их так, будто то, что вы желаете, уже у вас есть. Не используйте частичку НЕ.
- После визуализируйте до мельчайших деталей то, что написали.
- Зажгите свечу и сожгите листик с желаниями.
- Пепел от бумаги закопайте в землю.
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