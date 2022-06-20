21 червня День літнього сонцестояння. Це найдовший день на рік, тривалість якого становить 17-18 годин і найкоротша ніч.

День літнього сонцестояння оповитий містикою, тому в народі існує безліч традиції, одна з яких – ворожіння. Можна дізнатися про майбутнє, коли вийдеш заміж чи навіть побачити свою другу половинку.

Як поворожити на кохання в День літнього сонцестояння – в матеріалі.

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Ворожіння на вінку

Запуск вінка по воді – найпопулярніше ворожіння серед слов’ян. За допомогою його можна дізнатися, коли зустрінеш свою другу половинку.

Необхідно сплести вінок із квітів, відправитися до водойми і пустити його. Якщо попливе рівно і спокійно – скоро зустрінеш другу половинку, якщо зачепиться за щось – цього літа нареченого не зустрінеш. Якщо прикраса втопиться – весь рік будеш одна.

Ворожіння зі свічкою

Вам знадобиться свічка і папірець, на якому потрібно написати ім’я людини, яка підкорила ваше серце. Якщо папір згорить швидко і одразу, у коханні буде щастя та удача. Якщо залишається чорний дим – можливе розставання.

Ворожіння на багатті

У такий спосіб можна дізнатися, наскільки ваші стосунки з другою половинкою міцні. Необхідно стрибнути через багаття, тримаючись за руки. Якщо під час стрибка руки не роз’єдналися, то на вас чекає довгий і щасливий спільний шлюб, якщо ж розтиснулися – то, можливо, стосунки будуть не довгими.