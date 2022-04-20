24 квітня віряни відзначатимуть найголовніше християнське свято – Великдень. Цього року важливий день пройде за незвичайних умов, але навіть на тлі війни віру українців не зламати.

Крім обряду освячення пасхального кошика, заведено також і молитися — наші пращури вірили, що в цей день молитва має особливу силу та енергетику, і навіть здатна зцілити від хвороб.

Найкращі та популярні молитви на Великдень 2022 – далі у матеріалі.

Молитва-оберіг на Великдень

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Матір Христа Марія носила, народила, хрестила, годувала, напувала, молитвам вчила, рятувала, оберігала, а потім біля хреста ридала, сльози лила, голосила, разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос в неділю воскрес, відтепер слава його від землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікає, милостиво приймає наші молитви. Господи, почуй мене, врятуй мене, захисти мене від всяких бід відтепер і навіки. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на Великдень про зцілення

В ім’я Отця, Сина і Святого Духа. Нині і вічно, і нескінченно. Амінь. За царя Мануїла Комніна. При лаврі його золотій служив Господу Богу Лука Христоверг святий. Напередодні Великодня святого в лаврі золотій Одигітрія Матір Божа з’явилася двом сліпцям. Привела вона їх у Влахернський храм. Ангели, херувими, серафими заспівали, сліпі перед матінкою Одигітрією прозріли. Цю молитву святі рутці писали. Всі 40 святих її благословляли. Воістину! Сам Господь сказав: “Хто цю молитву перш Пасхи прочитає, той за допомогою її від трьох смертей піде”. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на здоров’я

Господи Всемогутній, Господи милостивий, Господи справедливий, допоможи мені, рабу Божому, благослови світлою Пасхою. Наповни мене і моїх близьких енергією світлих святкових днів. Нехай очистять мою душу світлі радісні сльози. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Почуйте моє звернення всі вищі небесні сили. Моліться про благополучний життєвий шлях всіх нас грішних рабів Божих (назвати імена людей). Закрийте мене і моїх близьких від злоби людської і недобрих помислів недругів, приборкайте лють і гнів, бурхливі в світі, що оточує нас. Раттю своєю святою і справедливою оточіть нас, даруйте нам згоду і спокій. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Молитва на Великдень на удачу і захист від зла

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. У святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши. Відтепер Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього шириться від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю незмірною він сьогодні нас, рабів Божих, оберігає і опікується. Чує він наші молитви і всі їх приймає, від всяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід відтепер і на віки віків. Амінь.

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Свято настане вже зовсім скоро – але в умовах війни традиційно освятити пасхальний кошик може бути небезпечно. Проте зробити це можна у домашніх умовах. Як освятити паску вдома – читайте у матеріалі Фактів ICTV.