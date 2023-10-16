Сьогодні, 16 жовтня, професійні свята відзначають анестезіологи та алергологи. Також можете привітати своїх керівників та відсвяткувати Всесвітній день здорового харчування та День продовольства якоюсь корисною стравою. Православні віряни вшановують мученика Лонгіна Сотника. Дениси та Івани святкують іменини, проте, не лише вони. У кого ще сьогодні День ангела, пропонуємо дізнатися з матеріалу Фактів. Life.

Яке свято в Україні та світі 16 жовтня

У медичній сфері важливі абсолютно всі напрямки та спеціальності. Адже повʼязані вони чи не з найдорожчим, що є у кожної людини – здоровʼям. Сьогодні вшановують працю анестезіологів. Ця професія існувала ще за часів Римської імперії. Анестезіологи застосовували снодійні та заспокійливі ліки для більш успішних операцій та допомоги пораненим воїнам. У наші складні часи медичні працівники стоять на варті порятунку українських захисників і захисниць.

Також 16 жовтня відзначають свій день алергологи. Ці лікарі поліпшують якість нашого життя та допомагають убезпечитися від проблем зі здоровʼям, які можуть бути спричинені різними подразниками, включно з їжею.

Зараз дивляться

До речі, про їжу. Сьогодні у світі відзначається одразу два тематичних свята – День продовольства та День здорового харчування. Недарма кажуть, що ми те, що ми їмо. Тому щоденний раціон є вкрай важливим, адже від нього залежить стабільна робота нашого організму.

Також 16 жовтня можна вітати начальників та начальниць з Днем шефа. Сподіваємося, у вас зі своїми керівниками повне взаєморозуміння та взаємоповага.

Яке церковне свято 16 жовтня

Віряни вшановують центуріона, або сотника Лонгина. У християнському переказі про нього кажуть як про римського воїна, що пронизав списом бік розіп’ятого Ісуса Христа. Саме це знаряддя стало церковною реліквією як один із символів страстей Христових. Переповідається, що кров Ісусова бризнула йому в очі, і сотник, що страждав на катаракту, прозрів. З цього моменту він увірував та згодом прийняв смерть за свої переконання.

Хто святкує День ангела 16 жовтня

Якщо у вас в оточенні є хлопчики та чоловіки на імʼя Денис, Іван, Павло та Петро, доречно буде привітати їх з іменинами. Серед дівчат і жінок День ангела відзначають власниці рідікісних імен Феодосія та Ядвіга.

Що не можна робити сьогодні

Давні українці вірили, що в цей день не варто нікому розповідати про своє щастя, щоб не наврочили. Згідно з віруваннями, від злого ока могли захистити цибуля та часник. Люди береглися від осінніх лихоманок, для чого тепло вдягалися, а в кишеню ховали осиковий кілок. Також робили цілющий розчин – на склянку води з колодязя додавали ложку солі та клали туди три гарячі вуглинки. Цим засобом кропили ноги й руки. Сьогодні не різали домашню птицю і не робили значних придбань.

Що можна робити 16 жовтня

Вважалося, що у цей день добре сходити в лазню та робити лікувальні процедури. Згідно з місячним календарем, сьогодні чудовий час для творчості, навчання, домашніх справ подорожей, операцій з нерухомістю та всіляких починань, зокрема для планування малюка.

Народні прикмети на 16 жовтня

У цей день варто слідкувати за худобою. Якщо у хліві стоїть рев корів та овець – насувається негода. Зайці з кролями погладшали – чекай суворої зими. Так само, якщо миші вирили нори на південній стороні.

Також увагу треба приділити птахам. Наприклад, зграї галок прогнозують ясну погоду, а горобців – навпаки, до негоди. Якщо птахи у вирій відлітають – холоди прийдуть швидко, зима буде рання.

Теплий день 16 жовтня вказує на те, що така погода триматиметься до 2 листопада. Якщо хмари темні й ходять низько, готуйтеся до можливого снігопаду.