Сегодня, 16 октября, профессиональные праздники отмечают анестезиологи и аллергологи. Также можете поздравить своих руководителей и отпраздновать Всемирный день здорового питания и День продовольствия каким-то полезным блюдом. Православные верующие чтят мученика Лонгина Сотника. Денисы и Иваны празднуют именины, однако, не только они. У кого еще сегодня День ангела, предлагаем узнать из материала Фактов. Life.

Какой праздник в Украине и мире 16 октября

В медицинской сфере важны абсолютно все направления и специальности. Ведь связаны они едва ли не с самым дорогим, что есть у каждого человека — здоровьем. Сегодня чествуют труд анестезиологов. Эта профессия существовала еще во времена Римской империи. Анестезиологи применяли снотворные и успокаивающие лекарства для более успешных операций и помощи раненым воинам. В наши сложные времена медицинские работники стоят на страже спасения украинских защитников и защитниц.

Также 16 октября отмечают свой день аллергологи. Эти врачи улучшают качество нашей жизни и помогают обезопасить себя от проблем со здоровьем, которые могут быть вызваны различными раздражителями, включая еду.

Сейчас смотрят

Кстати, о еде. Сегодня в мире отмечается сразу два тематических праздника — День продовольствия и День здорового питания. Недаром говорят, что мы то, что мы едим. Поэтому ежедневный рацион является крайне важным, ведь от него зависит стабильная работа нашего организма.

Также 16 октября можно поздравлять начальников и начальниц с Днем шефа. Надеемся, у вас со своими руководителями полное взаимопонимание и взаимоуважение.

Какой церковный праздник 16 октября

Верующие почитают центуриона, или сотника Лонгина. В христианском предании о нем говорят как о римском воине, пронзившем копьем бок распятого Иисуса Христа. Именно это орудие стало церковной реликвией как один из символов страстей Христовых. Рассказывается, что кровь Иисусова брызнула ему в глаза, и сотник, страдавший катарактой, прозрел. С этого момента он уверовал и впоследствии принял смерть за свои убеждения.

Кто празднует День ангела 16 октября

Если у вас в окружении есть мальчики и мужчины по имени Денис, Иван, Павел и Петр, уместно будет поздравить их с именинами. Среди девочек и женщин День ангела отмечают обладательницы редких имен Феодосия и Ядвига.

Что нельзя делать сегодня

Древние украинцы верили, что в этот день не стоит никому рассказывать о своем счастье, чтобы не сглазили. Согласно верованиям, от злого глаза могли защитить лук и чеснок. Люди береглись от осенних лихорадок, для чего тепло одевались, а в карман прятали осиновый колышек. Также делали целебный раствор — на стакан воды из колодца добавляли ложку соли и клали туда три горячих уголька. Этим средством кропили ноги и руки. Сегодня не резали домашнюю птицу и не делали значительных приобретений.

Что можно делать 16 октября

Считалось, что в этот день хорошо сходить в баню и проводить лечебные процедуры. Согласно лунному календарю, сегодня отличное время для творчества, учебы, домашних дел, путешествий, операций с недвижимостью и всевозможных начинаний, в том числе для планирования малыша.

Народные приметы на 16 октября

В этот день стоит следить за скотом. Если в хлеву стоит рев коров и овец — надвигается непогода. Зайцы с кроликами поправились — жди суровой зимы. Жди того же, если мыши вырыли норы на южной стороне.

Также внимание надо уделить птицам. Например, стаи галок прогнозируют ясную погоду, а воробьев — наоборот, к непогоде. Если птицы улетят — холода придут быстро, зима будет ранняя.

Теплый день 16 октября указывает на то, что такая погода будет держаться до 2 ноября. Если тучи темные и ходят низко, готовьтесь к возможному снегопаду.