До новорічних свят залишися лічені дні. І попри пандемію і коронавірусні обмеження, люди активно готуються до зустрічі з 2022 роком.

Та найбільше роботи за полярним колом – у Лапландії Санта-Клаус лаштується у кругосвітню мандрівку, щоб усім розвезти подарунки. Чого цьогоріч найбільше просили діти – читайте далі у матеріалі.

– Різдвяні приготування у розпалі. Часу лишилося дуже мало. Ельфи працюють у шаленому темпі, вони дуже кмітливі та роботящі. Олень Рудольф поки що у відпустці, адже його відпустка дуже коротка – лише 360 днів за рік, але він точно готовий до Різдва, – поділився Санта-Клаус.

За словами ельфів, найчастіше у листах діти просять лего, пазли та книжки, багато солодощів, а також – щоб скінчилась пандемія. Хоча Санта і живе за Полярним колом – за світовими новинами стежить.

– Я знаю, що багато людей жили за умов локдауну. Але я бажаю, щоб для близьких ізоляція не була вимушеним кроком. Щоб родини насолоджувалися спільно проведеним часом, – додав Санта.

Щороку селище Санта-Клауса відвідують близько пів мільйона людей. Через коронавірус торік багато туристів не змогли сюди дістатися, але нині люди їдуть, аби насолодитися різдвяною казкою.

– Я у захваті від того, що нарешті приїхав сюди, у Лапландію. Мені 48, і я тут уперше. Я вже не дочекаюся зустрічі із Сантою і дуже радий, що приїхав сюди з дітьми, – розповів турист з Мадрида Мануель Перез.

Особлива різдвяна атмосфера панує і на ярмарках по всій Європі. У Будапешті його відкрили вперше за час пандемії. І, до речі, цей ярмарок визнали найкращим у Європі цьогоріч. За це голосували сотні тисяч туристів із різних країн. Оцінювали оздоблення, ятки з наїдками та розваги.

– Нарешті сюди повернулися туристи, приходять, звісно, і місцеві. На ярмарку знову той самий настрій, що і раніше. Ми дуже раді повернутися сюди, і дуже раді, що можемо тут працювати, – зізналася продавчиня Криштина Рач.

У Лондонському зоопарку вирішили, що тварини також чекають на різдвяні подарунки. Горили отримали смаколики, зокрема моркву. Своїх презентів дочекалися і леви. Та, схоже, їм найбільше сподобалися подарункові коробки.