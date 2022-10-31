Геловін 2022 відзначатимуть з 31 жовтня на 1 листопада. Свято всіх святих цього року припадає з понеділка на вівторок.

Саме час відзначити їх у колі друзів, створивши унікальну атмосферу. Можна прикрасити будинок павутинням, скелетами та іншими атрибутами цієї події.

Факти ICTV підготували найкращі листівки на Геловін, які здатні налякати або розвеселити ваших друзів та близьких.

Зараз дивляться

Відомо, що на Геловін часто влаштовують вечірки, де серед друзів заведено дивитися фільми. Так, на таку подію потрібні відповідні картини, які можуть викликати тремтіння по тілу. 5 свіжих фільмів на Геловін можна подивитися на Фактах ICTV.

Щоб не виділятися з натовпу, можна не лише прикрасити свою оселю, а й подбати про свій зовнішній вигляд. Найкращі костюми на Хелловін 2022 допоможуть не тільки сяяти на вечірці, а й знайти собі нових друзів.