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Мурашки по шкірі: найкращі листівки на Геловін 2022

31 Жовтня 2022, 07:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мурашки по шкірі: найкращі листівки на Геловін 2022

Геловін 2022 відзначатимуть з 31 жовтня на 1 листопада. Свято всіх святих цього року припадає з понеділка на вівторок.

Саме час відзначити їх у колі друзів, створивши унікальну атмосферу. Можна прикрасити будинок павутинням, скелетами та іншими атрибутами цієї події.

Факти ICTV підготували найкращі листівки на Геловін, які здатні налякати або розвеселити ваших друзів та близьких.

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Геловін Геловін Геловін Геловін Геловін

Відомо, що на Геловін часто влаштовують вечірки, де серед друзів заведено дивитися фільми. Так, на таку подію потрібні відповідні картини, які можуть викликати тремтіння по тілу. 5 свіжих фільмів на Геловін можна подивитися на Фактах ICTV.

Щоб не виділятися з натовпу, можна не лише прикрасити свою оселю, а й подбати про свій зовнішній вигляд. Найкращі костюми на Хелловін 2022 допоможуть не тільки сяяти на вечірці, а й знайти собі нових друзів.

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