Хэллоуин 2022 будут отмечать с 31 октября на 1 ноября. Праздник всех святых в этом году приходится с понедельника на вторник.

Самое время отметить его в кругу друзей, создав уникальную атмосферу. Можно украсить дом паутиной, скелетами и другими аттрибутами этого события.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки на Хэллоуин, которые способны напугать или развеселить ваших друзей и близких.

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Известно, что на Хэллоуин часто устраивают вечеринки, где в кругу друзей принято смотреть фильмы. Так, на такое событие нужны соответствующие картины, которые способы вызвать дрожь по телу. 5 свежих фильмов на Хэллоуин можно посмотреть на Фактах ICTV.

Чтобы не выделяться из толпы, можно не только украсить свой дом, но и позаботиться о своем внешнем виде. Лучшие костюмы на Хэллоуин 2022 помогут не только блистать на вечеринке, но и найти себе новых друзей.