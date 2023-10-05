Геловін – це чудова можливість для того, щоб поексперементувати зі своїм зовнішнім виглядом та вразити всіх оригінальним костюмом.

З нагоди свята заведено перевтілюватися у страшних або просто популярних персонажів. Традиційно Геловін відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тож варто поквапитися з вибором образу.

Ідеї костюмів на Геловін 2023 – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Стильна відьма

Це класичний варіант костюму для святкування Геловіну. Для створення такого образу вам знадобляться чорна сукня, капелюх та мітла.

Доречно буде додати аксесуари та яскравий макіяж. Щоб максимально втілитися в образ, не забудьте вигадати містичні заклинання.

Венздей

Поки фанати з усього світу чекають на прем’єру другого сезону серіалу Венздей, ви можете приміряти на себе образ блідої, чорнявої дівчинки з двома косичками.

Для перевтілення вам знадобиться чорна сукня з білим коміром, що нагадує шкільну форму. Додайте чорні черевики, колготи та зробіть зачіску, як у головної героїні серіалу.

Моторошна наречена

Щоб створити моторошний образ нареченої не обов’язково купувати весільну сукню – можна обмежитися білою пишною спідницею і топом.

Доповність образ макіяжем з червоними губами та блідим тоном обличчя, також можна зробити шрами за допомогою штучної крові. Щоб костюм був більш реалістичним – не забудьте про фату.

Образ пірата

Костюм пірата є ще одним популярним варіантом для святкування Геловіну. Є безліч варіацій такого образу – з червоною пов’язкою чи капелюхом, з юбкою та корсетом чи білою сорочкою.

Ви можете поексперементувати і створити костюм пірата з речей, які вже є у вашому гардеробі.