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Моторошна наречена, Венздей чи вампір: ідеї костюмів на Геловін 2023

5 Жовтня 2023, 17:30
Валентина Чорна редакторка стрічки
Геловін
Джерело: Pexels

Геловін – це чудова можливість для того, щоб поексперементувати зі своїм зовнішнім виглядом та вразити всіх оригінальним костюмом.

З нагоди свята заведено перевтілюватися у страшних або просто популярних персонажів. Традиційно Геловін відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тож варто поквапитися з вибором образу.

Ідеї костюмів на Геловін 2023 – далі у матеріалі.

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Стильна відьма

Це класичний варіант костюму для святкування Геловіну. Для створення такого образу вам знадобляться чорна сукня, капелюх та мітла.

Доречно буде додати аксесуари та яскравий макіяж. Щоб максимально втілитися в образ, не забудьте вигадати містичні заклинання.

Венздей

Поки фанати з усього світу чекають на прем’єру другого сезону серіалу Венздей, ви можете приміряти на себе образ блідої, чорнявої дівчинки з двома косичками.

Для перевтілення вам знадобиться чорна сукня з білим коміром, що нагадує шкільну форму. Додайте чорні черевики, колготи та зробіть зачіску, як у головної героїні серіалу.

Моторошна наречена

Щоб створити моторошний образ нареченої не обов’язково купувати весільну сукню – можна обмежитися білою пишною спідницею і топом.

Доповність образ макіяжем з червоними губами та блідим тоном обличчя, також можна зробити шрами за допомогою штучної крові. Щоб костюм був більш реалістичним – не забудьте про фату.

Образ пірата

Костюм пірата є ще одним популярним варіантом для святкування Геловіну. Є безліч варіацій такого образу – з червоною пов’язкою чи капелюхом, з юбкою та корсетом чи білою сорочкою.

Ви можете поексперементувати і створити костюм пірата з речей, які вже є у вашому гардеробі.

Вампір або чорт

Такі образи завжди будуть доречними на вечірці з нагоди Геловіну. Для костюма вам знадобиться одяг у готичному стилі.

Доповніть образ макіяжем з дуже блідою шкірою, яскравими очима і темною помадою. У куточки губ додайте трохи штучної крові, також можете одягнути штучні ікла.

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