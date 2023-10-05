Геловін – це чудова можливість для того, щоб поексперементувати зі своїм зовнішнім виглядом та вразити всіх оригінальним костюмом.
З нагоди свята заведено перевтілюватися у страшних або просто популярних персонажів. Традиційно Геловін відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, тож варто поквапитися з вибором образу.
Ідеї костюмів на Геловін 2023 – далі у матеріалі.
Стильна відьма
Це класичний варіант костюму для святкування Геловіну. Для створення такого образу вам знадобляться чорна сукня, капелюх та мітла.
Доречно буде додати аксесуари та яскравий макіяж. Щоб максимально втілитися в образ, не забудьте вигадати містичні заклинання.
Венздей
Поки фанати з усього світу чекають на прем’єру другого сезону серіалу Венздей, ви можете приміряти на себе образ блідої, чорнявої дівчинки з двома косичками.
Для перевтілення вам знадобиться чорна сукня з білим коміром, що нагадує шкільну форму. Додайте чорні черевики, колготи та зробіть зачіску, як у головної героїні серіалу.
Моторошна наречена
Щоб створити моторошний образ нареченої не обов’язково купувати весільну сукню – можна обмежитися білою пишною спідницею і топом.
Доповність образ макіяжем з червоними губами та блідим тоном обличчя, також можна зробити шрами за допомогою штучної крові. Щоб костюм був більш реалістичним – не забудьте про фату.
Образ пірата
Костюм пірата є ще одним популярним варіантом для святкування Геловіну. Є безліч варіацій такого образу – з червоною пов’язкою чи капелюхом, з юбкою та корсетом чи білою сорочкою.
Ви можете поексперементувати і створити костюм пірата з речей, які вже є у вашому гардеробі.
Вампір або чорт
Такі образи завжди будуть доречними на вечірці з нагоди Геловіну. Для костюма вам знадобиться одяг у готичному стилі.
Доповніть образ макіяжем з дуже блідою шкірою, яскравими очима і темною помадою. У куточки губ додайте трохи штучної крові, також можете одягнути штучні ікла.