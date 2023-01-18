На Одещині буде облаштовано 21 місце для купання на Водохрещя 2023. На них чергуватимуть рятувальники ДСНС – понад 70 осіб.

Так, три місця будуть в Ізмаїльському районі, 11 у Подільському, п’ять в Одеському та два у Болградському. Про це розповіла начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

– У місті Одеса не буде місць, облаштованих під купання. Море залишається небезпечним, тому було ухвалено рішення, що цього року воно не буде задіяне на Водохреща, – зазначила Мартиненко.

Рятувальники на облаштованих місцях в області будуть доти, доки приходитимуть люди.

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Також співробітниця ГУ ДСНС Одеської області нагадала правила безпечного купання на Водохреща: