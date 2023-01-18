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Море залишається небезпечним: де в Одесі та області дозволено купатися на Водохреща 2023

18 Січня 2023, 15:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Крещение
Джерело: Depositphotos

На Одещині буде облаштовано 21 місце для купання на Водохрещя 2023. На них чергуватимуть рятувальники ДСНС – понад 70 осіб.

Так, три місця будуть в Ізмаїльському районі, 11 у Подільському, п’ять в Одеському та два у Болградському. Про це розповіла начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

– У місті Одеса не буде місць, облаштованих під купання. Море залишається небезпечним, тому було ухвалено рішення, що цього року воно не буде задіяне на Водохреща, – зазначила Мартиненко.

Рятувальники на облаштованих місцях в області будуть доти, доки приходитимуть люди.

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Також співробітниця ГУ ДСНС Одеської області нагадала правила безпечного купання на Водохреща:

  1. Купатися лише у тих місцях, які дозволені офіційно. Будь-які інші можуть бути небезпечними, оскільки на них не буде оперативних служб, які, в разі чого, зможуть надати допомогу.
  2. Не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння чи надто різко. Обов’язково орієнтуватися за своїм здоров’ям, організмом.
  3. Дивитись за дітьми та тим, щоб вони не заходили у воду без дорослих.
  4. Краще не поринати з головою, а робити це по шию. Після виходу з води обтертись рушником та випити гарячий напій.
  5. Не бути у воді довго, щоб не було переохолодження.
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