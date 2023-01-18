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Море остается опасным: где в Одессе и области разрешено купаться на Крещение 2023

18 января 2023, 15:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Крещение
Источник: Depositphotos

В Одесской области будет обустроено 21 место для купания на Крещение 2023. На них будут дежурить спасатели ГСЧС — более 70 человек.

Так, три места будут в Измаильском районе, 11 в Подольском, пять в Одесском и два в Болградском. Об этом рассказала начальница отдела по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

— В городе Одесса не будет мест, обустроенных под купание. Море остается опасным, поэтому было принято решение, что в этом году оно не будет задействовано на Крещение, — отметила Мартыненко.

Спасатели на обустроенных местах в области будут находиться до тех пор, пока будут приходить люди.

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Также сотрудница ГУ ГСЧС Одесской области напомнила правила безопасного купания на Крещение:

  1. Купаться лишь в тех местах, которые разрешены официально. Любые другие могут быть опасными, поскольку на них не будет оперативных служб, которые в случае чего смогут предоставить помощь.
  2. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или слишком резко. Обязательно ориентироваться по своему здоровью, организму.
  3. Смотреть за детьми и тем, чтобы они не заходили в воду без взрослых.
  4. Лучше не окунаться с головой, а делать это по шею. После выхода с воды обтереться полотенцем и выпить горячий напиток.
  5. Не находиться в воде долго, чтобы не было переохлаждения.
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