В Одесской области будет обустроено 21 место для купания на Крещение 2023. На них будут дежурить спасатели ГСЧС — более 70 человек.
Так, три места будут в Измаильском районе, 11 в Подольском, пять в Одесском и два в Болградском. Об этом рассказала начальница отдела по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.
— В городе Одесса не будет мест, обустроенных под купание. Море остается опасным, поэтому было принято решение, что в этом году оно не будет задействовано на Крещение, — отметила Мартыненко.
Спасатели на обустроенных местах в области будут находиться до тех пор, пока будут приходить люди.
Где можно купаться на Крещение в Одесской области — список мест
Также сотрудница ГУ ГСЧС Одесской области напомнила правила безопасного купания на Крещение:
- Купаться лишь в тех местах, которые разрешены официально. Любые другие могут быть опасными, поскольку на них не будет оперативных служб, которые в случае чего смогут предоставить помощь.
- Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения или слишком резко. Обязательно ориентироваться по своему здоровью, организму.
- Смотреть за детьми и тем, чтобы они не заходили в воду без взрослых.
- Лучше не окунаться с головой, а делать это по шею. После выхода с воды обтереться полотенцем и выпить горячий напиток.
- Не находиться в воде долго, чтобы не было переохлаждения.