В Одесской области будет обустроено 21 место для купания на Крещение 2023. На них будут дежурить спасатели ГСЧС — более 70 человек.

Так, три места будут в Измаильском районе, 11 в Подольском, пять в Одесском и два в Болградском. Об этом рассказала начальница отдела по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

— В городе Одесса не будет мест, обустроенных под купание. Море остается опасным, поэтому было принято решение, что в этом году оно не будет задействовано на Крещение, — отметила Мартыненко.

Спасатели на обустроенных местах в области будут находиться до тех пор, пока будут приходить люди.

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Также сотрудница ГУ ГСЧС Одесской области напомнила правила безопасного купания на Крещение: