Щороку 21 листопада католики відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. У цей день заведено ходити на службу до церкви та молитися.

Вважається, що молитви до Пресвятої Богородиці допоможуть знайти спокій, очиститися від гріхів і здобути допомогу покровительки.

Молитви на свято Введення у храм Пресвятої Богородиці

Пресвята і Велика Діво, обраниця Господа нашого, ти принесла себе в жеpтву і залишила грішний світ для великої мети служити Богу. Не покинь своїх рабів y їх молитвах про праведність і вірy щирy. Захисти і проведи по життю з мудрістю своєю. Благодать твоя хай допоможе нам знайти віру істинну, позбавити від гордині, жадібності і дурості.

Даруй знайти досконалість духовнy і навчити дітей наших жити в світі і чистоті душевній. Моли Бога про порятунок наших грішних душ і освітлюй шлях тернистий своїм світлим поглядом. Та не залишить Господь чад своїх в хвилини слабкості і труднощі. Амінь.

***

До кого ще, як не до Тебе, Матінко небесна, зверну я молитви свої. Почуй сподівання раба твого (ім’я). Утіш в горі своїм, і не лишай без захисту в цьому грішному світі. Убережи від спокус і дозволь замолити гріхи вільні і невільні. Настав на шлях віри і допоможи не відступати від заповідей християнських. Дай сил боротися зі злом, яке всередині мене прибуває. Пом’якши серце моє і прийми покаяння щире. Помолися за мене Господу нашому всемогутньому, щоб не залишив мене без милості. Амінь.

***

Велика і Пресвята захиснице наша. Величаємо тебе і молимося за твої діла на славу Господа. Ти залишила цей світ гріховний і зійшла під очі Спасителя нашого. Спокутувала своєю жеpтвою всі гріхи і стала захистом і опорою душ наших від зла великого. За тебе, Заступниця, молимося. Вище за всіх твоя віра істинна. І нас не полишай, хто моляться і віруючих. Амінь.

***

Введення в храм Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти православних свят. В його основі лежить церковний переказ про введення Діви Марії в Єрусалимський храм.

У V столітті бездітні Яким і Анна дали обіцянку – якщо у них народиться дитина, вони віддадуть її на службу Богові. Господь почув їхні молитви і подарував дочку. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки первосвященика Захарії, батька святого Івана Предтечі.

Там вона жила майже одинадцять років і виросла глибоко благочестивою, в усьому покірною Богу, надзвичайно скромною і працьовитою.