Ежегодно 21 ноября католики отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день принято ходить на службу в церковь и молиться.

Считается, что молитвы к Пресвятой Богородице помогут обрести покой, очиститься от грехов и получить помощь покровительницы.

Молитвы на праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы

Восхваляю Тебя, Великая, и славлю имя Твое. Сжалься над нами, грешными и недостойными, не оставляй нас без покрова своего. Во власти Твоей каждый ныне живущий, и всякий нуждается в помощи Твоей незримой. Благодарю Тебя, милостивая заступница душ людских, за счастье ежечасное, за помощь и любовь великую. Славься, Великая, Славься. Аминь.

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Царица Небесная, оплот мой и надежда моя, обрати на меня свой взор и не отрекись от искренней просьбы о защите. Не бросай меня на произвол судьбы, отведи беды от меня и моих близких. Не позволь угодить в сети дьявольские да убереги от его последователей. Подари защиту свою и благословение, умягчи сердца и посели в них сострадание. Аминь.

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Царица моя преблагая, надежда моя и пристанище, скорбящих радость, брошенных поддержка! Разреши беды мои, разреши скорбь, помоги мне немощному обрести силу и веру, дабы противостоять невзгодам. Тоску мою смягчи, утешь сердце да не позволь сбиться с верного пути. Аминь.

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Введение в храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати православных праздников. В его основе лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм.

В V веке бездетные Яким и Анна дали обещание – если у них родится ребенок, они отдадут его на службу Богу. Господь услышал их молитвы и подарил дочь. Когда девочке исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца святого Иоанна Предтечи.

Там она жила почти одиннадцать лет и выросла глубоко благочестивой, во всем покорном Боге, чрезвычайно скромной и трудолюбивой.