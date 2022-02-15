15 лютого православні відзначають одне з 12-ти найважливіших свят у церковному календарі – Стрітення Господнє.

Саме 15 лютого, через 40 днів після Різдва Христового, Пресвята Богородиця принесла немовля Ісуса до єрусалимського храму, тому Стрітення – це зустріч із Господом.

Під час церковного богослужіння на Стрітення Господнє 2022 необхідно освячувати свічки. Молитви на Стрітення вважаються одними з найсильніших.

Сильні молитви на Стрітення

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Радуйся, Благодатна Богородице Діво, бо з Тебе засяяло Сонце правди — Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві. Веселися і ти, старче праведний, що прийняв в обійми Визволителя душ наших, який дарує нам воскресіння.

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Величаємо Тебе, Жизнодавче Христе, і чтем Пречисту Матір Твою,

Що нею за законом нині принесли єси в храм.

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Утробу Дівичу освятив єси Різдвом Твоїм і руки Симеонові благословив, як подобало, попередивши його, і нині спас нас, Христе Боже. Втихомир ворожнечу народів й укріпи людей, що їх возлюбив єси, Єдиний Чоловіколюбний.

За повір’ями, 15 лютого, коли православні відзначають Стрітення Господнє, зима зустрічається з весною. Наші предки за погодою в цей день визначали, яким буде урожай, коли прийде весна, яким буде цілий рік. Детальніше про народні прикмети на Стрітення Господнє 2022 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.