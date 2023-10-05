На четвер, 5 жовтня 2023 року, в Україні припадає Всесвітній день учителя і День пам’яті святої мучениці Харитини.

Які свята відзначають 5 жовтня 2023 року в Україні, про прикмети та заборони та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке церковне свято 5 жовтня 2023 року

Цього дня віряни вшановують пам’ять святої мучениці Харитини. Будучи сиротою, вона була вихована дуже багатим чоловіком. Вона присвятила своє життя вірі в Ісуса, і прищеплювала цю любов іншим людям. Римський цар Діоклетіан катував її за віру, але Господь позбавив її від мук і забрав її душу на небеса.

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Який сьогодні день в Україні

5 жовтня в багатьох страх відзначають Міжнародний день учителя. І хоча в Україні свято припадає на 1 число, це ще один привід привітати тих, хто присвятив своє життя навчанню інших.

Хто святкує День ангела 5 жовтня 2023

Іменини цього дня відзначають багато українців: Денис, Матвій, Гавриїл, Кузьма, Євдоким, Олексій, Петро, Інокентій, Макар, Тихон. Усі ці імена широко поширені на території країни й донині.

Що не можна робити 5 жовтня 2023

Оскільки на цей день припадає церковне свято, то не можна займатися важкою фізичною працею, а прибирання в будинку або просто рутину краще перенести на іншу дату.

Відмовтеся від негативних думок, і не бажайте іншим людям нічого поганого. Уникайте сварок і не намагайтеся з’ясувати стосунки з тими людьми, які вас оточують.

Що можна робити сьогодні

На пам’ять святій Харитині заведено йти до церкви і молитися за все, чого бракує в житті. У святої можна попросити здоров’я близьким, добробуту в сім’ї та хорошої роботи.

Бажано віддати всі борги, інакше можна зіткнутися з фінансовими труднощами.

Народні прикмети на 5 жовтня 2023