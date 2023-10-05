На четверг, 5 октября 2023 года, в Украине приходится Всемирный день учителя и День памяти святой мученицы Харитины.

Какие праздники отмечают 5 октября 2023 года в Украине, о приметах и запретах и у кого именины — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой церковный праздник 5 октября 2023 года

В этот день верующие чтут память святой мученицы Харитины. Будучи сиротой, она была воспитана очень богатым мужчиной. Она посвятила свою жизнь вере в Иисуса, и прививала эту любовь другим людям. Римский царь Диоклетиан пытал ее за веру, но Господь избавил ее от мучений и забрал ее душу на небеса.

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Какой сегодня день в Украине

5 октября во многих страх отмечается Международный день учителя. И хотя в Украине праздник приходится на 1 число, это еще один повод поздравить тех, ко посвятил свою жизнь учению других.

Кто празднует День ангела 5 октября 2023 года

Именины в этот день отмечают многие украинцы: Денис, Матвей, Гавриил, Кузьма, Евдоким, Алексей, Петр, Иннокентий, Макар, Тихон. Все эти имена широко распространены на территории страны и по сей день.

Что нельзя делать 5 октября 2023 года

Поскольку на этот день приходится церковный праздник, то нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а уборку в доме или просто рутину лучше перенести на другую дату.

Откажитесь от негативных мыслей, и не желайте другим людям ничего плохого. Избегайте ссор и не пытайтесь выяснить отношения с теми людьми, которые вас окружают.

Что можно делать сегодня

На память святой Харитине принято идти в церковь и молиться за все, чего нехватает в жизни. У святой можно попросить здоровья близким, благополучия в семье и хорошей работы.

Желательно отдать все долги, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.

Народные приметы на 5 октября 2023 года