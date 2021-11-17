Щорічно, 17 листопада, у світі святкують Міжнародний день студентів, встановлений на згадку про трагічні події, що сталися в окупованій фашистами Чехословаччині.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день недоношених дітей, Всесвітній день географічних інформаційних систем та Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.

Православні віряни сьогодні, 17 листопада, вшановують пам’ять священномученика Нікандра, єпископа Мирського та Єрмія. Обидва вони активно проповідували християнство і привернули велику кількість язичників у свою віру.

Коли про їхню діяльність стало відомо правителям, Нікандра та Єрмія схопили і змушували зректися віри, проте святі не стали цього робити. Піддавшись тортурам, вони загинули.

День ангела

Цього дня іменини святкують: Ілля, Степан, Іван, Порфирій, Олександр, Микола, Євген.

Народні прикмети

Велика кількість мишей свідчить про те, що буде холодна зима;

У молодий Місяць сніг випав – скоро він зійде;

Якщо в новий Місяць встановилася певна погода, то вона триматиметься до кінця місяця;

Ліс 17 листопада здається здалеку чорним – чекай відлиги;

Білі кола навколо сонця – за прикметами, чекай на сніжну бурю.

Що не можна робити

У народі вважалося, що сьогодні краще обходити перехрестя, на яких збирається нечиста сила. Пройти перехрестям можна захищеним, якщо три рази перехреститися і прочитати молитву Отче наш.

Цього дня все, що є в будинку – гроші, продукти, речі – повинні залишатися в його стінах. Люди намагалися не виходити сьогодні на вулицю і не виносити з дому будь-що.

Весілля, нові знайомства або старт важливих справ краще перенести на інший день, оскільки очікуваного результату не буде.

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