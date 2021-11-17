Ежегодно, 17 ноября, в мире празднуют Международный день студентов, установленный в память о трагических событиях, которые произошли в оккупированной фашистами Чехословакии.
Также сегодня отмечают Международный день недоношенных детей, Всемирный день географических информационных систем и Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
Православные верующие сегодня, 17 ноября, чтят память священномученика Никандра, епископа Мирского, и Ермия. Оба они активно проповедовали христианство и привлекли большое количество язычников в свою веру.
Когда об их деятельности стало известно правителям, Никандра и Ермия схватили и заставляли отречься от веры, однако святые не стали этого делать. Поддавшись пыткам они погибли.
День ангела
В этот день именины празднуют: Илья, Степан, Иван, Порфирий, Александр, Николай, Евгений.
Народные приметы
- Большое количество мышей свидетельствует о том, что будет холодная зима;
- В молодой Месяц снег выпал — скоро он растает;
- Если в новый Месяц установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца;
- Лес 17 ноября кажется издалека черным — жди оттепели;
- Белые круги вокруг солнца — по приметам, жди снежную бурю.
Что нельзя делать
В народе считалось, что сегодня лучше обходить перекрестки, на которых собирается нечистая сила. Пройти по перекрестку можно защищенным, если три раза перекреститься и прочитать молитву Отче наш.
В этот день все, что есть в доме — деньги, продукты, вещи – должны оставаться в его стенах. Люди старались не выходить сегодня на улицу и не выносить из дому что-либо.
Свадьбу, новые знакомства или старт важных дел лучше перенести на другой день, поскольку ожидаемого результата не будет.
Еще в этот день:
- 1869 — официальное открытие Суэцкого канала для судоходства.
- 1933 — США заявляют о признании СССР и восстанавливают с ним торговые отношения.
- 1943 — От немецких войск, освобождён город Чернобыль.
- 1966 — В ночь с 16 на 17 ноября зарегистрирован самый большой метеорный дождь.
- 1978 — Советский Союз сообщает об успешном испытании нейтронной бомбы.
- 2006 — в США поступила в продажу игровая консоль 7-го поколения Sony Playstation 3.
- 2019 — в Китае выявили первого инфицированного Covid-19.