Ежегодно, 17 ноября, в мире празднуют Международный день студентов, установленный в память о трагических событиях, которые произошли в оккупированной фашистами Чехословакии.

Также сегодня отмечают Международный день недоношенных детей, Всемирный день географических информационных систем и Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

Православные верующие сегодня, 17 ноября, чтят память священномученика Никандра, епископа Мирского, и Ермия. Оба они активно проповедовали христианство и привлекли большое количество язычников в свою веру.

Когда об их деятельности стало известно правителям, Никандра и Ермия схватили и заставляли отречься от веры, однако святые не стали этого делать. Поддавшись пыткам они погибли.

День ангела

В этот день именины празднуют: Илья, Степан, Иван, Порфирий, Александр, Николай, Евгений.

Народные приметы

Большое количество мышей свидетельствует о том, что будет холодная зима;

В молодой Месяц снег выпал — скоро он растает;

Если в новый Месяц установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца;

Лес 17 ноября кажется издалека черным — жди оттепели;

Белые круги вокруг солнца — по приметам, жди снежную бурю.

Что нельзя делать

В народе считалось, что сегодня лучше обходить перекрестки, на которых собирается нечистая сила. Пройти по перекрестку можно защищенным, если три раза перекреститься и прочитать молитву Отче наш.

В этот день все, что есть в доме — деньги, продукты, вещи – должны оставаться в его стенах. Люди старались не выходить сегодня на улицу и не выносить из дому что-либо.

Свадьбу, новые знакомства или старт важных дел лучше перенести на другой день, поскольку ожидаемого результата не будет.

Еще в этот день: