Міжнародний день пожежників створили для того, аби вшанувати подвиг людей, які рятують тисячі життів. У цей день пожежники отримують премії та нагороди, згадують загиблих колег, проводять тренінги та інформаційні заходи. Коли святкують Міжнародний день пожежників – читайте в матеріалі.

Коли Міжнародний день пожежників

Свято встановили на знак пам’яті про трагедію, яка сталася в Австралії 1998 року. У маленькому місті розгорілася сильна пожежа, а вітер поширив вогонь по всьому місту. У пожежі згоріли у своїй машині 5 працівників пожежної служби.

На згадку про них 4 травня 1999 року встановили Міжнародний день пожежників. Дата обрана невипадково, адже раніше в багатьох європейських країнах свято пожежників неофіційно відзначали саме 4 травня.

Коли День пожежника в Україні

Працівники пожежної охорони сьогодні відзначають своє професійне свято у День рятівника України 17 вересня разом зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто, українські пожежники святкують професійне свято кілька разів на рік: 4 травня та 17 вересня.

Що бажають пожежникам в Україні 2023

Працівники ДСНС не мають зброї, проте вони першими приїжджають на місця ракетних ударів.

Прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих будівель, рятують живих і шукають тіла загиблих.

Тому важливо в цей день побажати знайомим, які працюють у цій структурі, безпеки, миру та міцного здоров’я. Наприклад, можете скористатися такими привітаннями:

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Вітаю з Днем пожежника й від душі бажаю ніколи не втрачати пильності, впевненості, майстерності та професіоналізму. Нехай полум’я палахкотить тільки в люблячому серці, нехай вогник щастя та удачі завжди горить у житті.

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Вітаю! Бажаю, щоб горіли тільки очі від щастя, щоб все життя було наповнене тільки позитивом, робота не доставляла дискомфорт і не втрачати свій рівень професіоналізму і сміливості. Нехай все погане йде якомога швидше, а хороше весь час стукає у ваші двері!

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Вітаю з професійним святом! Професія пожежника – одна з найбільш небезпечних і складних, тому хочеться побажати міцності духу, міцного здоров’я, сталевих нервів, миру і залізної віри в удачу!

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Зі святом! Нехай ваша небезпечна професія не забирає життєві сили та енергію, щоб вогонь був тією стихією, яка лише допомагає в житті, яку ви приборкали та приручили. Щастя, здоров’я, посмішок і любові!