Международный день пожарных создали для того, чтобы почтить подвиг людей, спасающих тысячи жизней. В этот день пожарные получают премии и награды, упоминают о погибших коллегах, проводят тренинги и информационные мероприятия. Когда отмечают Международный день пожарных – читайте в материале.

Когда Международный день пожарных

Праздник был установлен в знак памяти о трагедии, которая произошла в Австралии в 1998 году. В маленьком городе разгорелся сильный пожар, а ветер распространил огонь по всему городу. В пожаре сгорели на своей машине 5 работников пожарной службы.

В память о них 4 мая 1999 установили Международный день пожарных. Дата выбрана не случайно, ведь раньше во многих европейских странах праздник пожарных неофициально отмечали именно 4 мая.

Когда День пожарных в Украине

Сотрудники пожарной охраны сегодня отмечают свой профессиональный праздник в День спасателя Украины 17 сентября вместе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. То есть, украинские пожарные отмечают профессиональный праздник несколько раз в год: 4 мая и 17 сентября.

Что желают пожарным в Украине 2023

У работников ГСЧС нет оружия, однако они первыми приезжают на места ракетных ударов.

Убирают обломки снарядов, тушат пожары, разбирают завалы разрушенных построек, спасают живых и ищут тела погибших.

Поэтому важно в этот день пожелать знакомым, работающим в этой структуре, безопасности, мира и здоровья. Например, можете воспользоваться следующими поздравлениями:

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Поздравляю с Днем пожарного и от души желаю никогда не терять бдительности, уверенности, мастерства и профессионализма. Пусть пламя полыхает только в любящем сердце, пусть огонек счастья и удачи всегда горит в жизни.

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Поздравляю! Желаю, чтобы горели только глаза от счастья, чтобы вся жизнь была наполнена только позитивом, работа не доставляла дискомфорта и не теряла свой уровень профессионализма и смелости. Пусть все плохое уходит как можно скорее, а хорошее все время стучится в вашу дверь!

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Поздравляю с профессиональным праздником! Профессия пожарного – одна из самых опасных и сложных, поэтому хочется пожелать крепости духа, крепкого здоровья, стальных нервов, мира и железной веры в удачу!

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С праздником! Пусть ваша опасная профессия не отнимает жизненные силы и энергию, чтобы огонь был той стихией, которая только помогает в жизни, которую вы обуздали и приручили. Счастья, здоровья, улыбок и любви!