Міжнародний день кота 2023: дата та історія свята

Коти – найпопулярніші домашні улюбленці у світі. Вони дарують своїм господарям любов, радість та ніжність.

На честь цих пухнастиків навіть почали святкувати День кота, який відзначають майже в кожній країні світу!

Коли відзначають Міжнародний день кота у 2023 році, історія свята та кілька цікавих фактів про пухнастиків, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Міжнародний день кота 2023 – дата

Міжнародний день кішок відзначається щороку 8 серпня. У 2023 році цей день випадає на вівторок.

Проте не всі країни відзначають День кота 8 серпня, наприклад, в Європі день пухнастика святкують 7 лютого. Проте в Італії день вшанування котів припадає на 17 листопада.

А в Японії День котиків відзначають 22 лютого, в США – 29 жовтня.

Люди в цей день шанують тваринок за їхні заслуги та демонструють їм свою любов.

Метою свята є не просто вшанувати домашніх улюбленців, а привернення уваги суспільства до проблеми безпритульних котів й кішок.

Історія свята

Міжнародний день котів (International Cat Day) – це свято, яке щорічно відзначається 8 серпня з метою вшанування домашніх котів та підвищення уваги до їхнього добробуту та захисту.

Історія Міжнародного дня котів розпочалася у 2002 році, коли британська організація Cats Protection започаткувала свято, яке святкували лише у Великій Британії.

Згодом, у 2008 році, Міжнародна асоціація охорони тварин вирішила підтримати ідею та відзначати День котів на міжнародному рівні, щоб залучити увагу до проблем з якими стикаються безпритульні пухнастики по всьому світу.

Сьогодні Міжнародна асоціація охорони тварин проводить різні акції та заходи, щоб підвищити увагу до добробуту котиків.

Наприклад, IFAW виступає проти незаконної торгівлі тваринами, пропагує стерилізацію та кастрацію домашніх улюбленців і підтримує заходи для запобігання зникненню диких котів.

Міжнародний день котів – дуже популярне свято, яке святкують у всьому світі, особливо в соціальних мережах, де користувачі діляться фотографіями та відео своїх улюбленців.

Якщо у вас є пухнастик, Міжнародний день кота – це ідеальний час, аби порадувати свого улюбленця смаколиками або новою іграшкою.

Кілька цікавих фактів про котів