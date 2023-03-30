Международный день кота 2023: дата и история праздника

Кошки — самые популярные домашние животные в мире. Они дарят своим хозяевам любовь, радость и нежность.
В честь этих пушистиков даже начали отмечать День кота, который празднуют почти в каждой стране мира!
Когда отмечают Международный день кота в 2023 году, история праздника и несколько интересных фактов о пушистиках, читайте в материале Фактов ICTV.
Международный день кота 2023 — дата
Международный день кошек отмечается ежегодно 8 августа. В 2023 году этот день выпадает на вторник.
Однако не все страны отмечают День кота 8 августа, например, в Европе день пушистика празднуют 7 февраля. Однако в Италии День чествования кошек приходится на 17 ноября.
А в Японии День котиков отмечают 22 февраля, в США — 29 октября.
Люди в этот день почитают животных за их заслуги и демонстрируют им свою любовь.
Целью праздника является не просто почтить домашних любимцев, а привлечение внимания общества к проблеме бездомных кошек.
История праздника
Международный день кошек (International Cat Day) — это праздник, который ежегодно отмечается 8 августа, чтобы почтить память домашних кошек и повысить внимание к их благополучию и защите.
История Международного дня кошек началась в 2002 году, когда британская организация Cats Protection инициировала праздник, который отмечался только в Великобритании.
Впоследствии, в 2008 году, Международная ассоциация охраны животных решила поддержать идею и отмечать День кошек на международном уровне, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются бездомные пушистики по всему миру.
Сегодня Международная ассоциация охраны животных проводит различные акции и мероприятия, чтобы повысить внимание к благополучию животных.
Например, IFAW выступает против незаконной торговли кошками, пропагандирует стерилизацию домашних животных и поддерживает меры по предотвращению исчезновения диких кошек.
Международный день кошек — очень популярный праздник, который отмечается во всем мире, особенно в социальных сетях, где пользователи делятся фотографиями и видео своих питомцев.
Если у вас есть пушистик, Международный день кота — это идеальное время, чтобы порадовать своего любимца вкусностями или новой игрушкой.
Несколько интересных фактов о кошках
- Кошки намного популярнее собак. По всему миру 80% людей держат дома этого пушистика.
- Естественной окраской котиков считается серый с черными полосками. Именно такая шерсть была у диких предков кошек.
- Кошки имеют острое зрение, но плохо различают цвета. Например, они не различают красные и оранжевые оттенки.
- У каждой кошечки свой уникальный отпечаток носика.
- Уши кошки состоят из 20 мышц.
- Когда в Древнем Египте умирала кошка, вся семья впадала в траур и сбривала себе брови.
- 70% своей жизни животные проводят во сне.