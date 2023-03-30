Международный день кота 2023: дата и история праздника

Кошки — самые популярные домашние животные в мире. Они дарят своим хозяевам любовь, радость и нежность.

В честь этих пушистиков даже начали отмечать День кота, который празднуют почти в каждой стране мира!

Когда отмечают Международный день кота в 2023 году, история праздника и несколько интересных фактов о пушистиках, читайте в материале Фактов ICTV.

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Международный день кота 2023 — дата

Международный день кошек отмечается ежегодно 8 августа. В 2023 году этот день выпадает на вторник.

Однако не все страны отмечают День кота 8 августа, например, в Европе день пушистика празднуют 7 февраля. Однако в Италии День чествования кошек приходится на 17 ноября.

А в Японии День котиков отмечают 22 февраля, в США — 29 октября.

Люди в этот день почитают животных за их заслуги и демонстрируют им свою любовь.

Целью праздника является не просто почтить домашних любимцев, а привлечение внимания общества к проблеме бездомных кошек.

История праздника

Международный день кошек (International Cat Day) — это праздник, который ежегодно отмечается 8 августа, чтобы почтить память домашних кошек и повысить внимание к их благополучию и защите.

История Международного дня кошек началась в 2002 году, когда британская организация Cats Protection инициировала праздник, который отмечался только в Великобритании.

Впоследствии, в 2008 году, Международная ассоциация охраны животных решила поддержать идею и отмечать День кошек на международном уровне, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются бездомные пушистики по всему миру.

Сегодня Международная ассоциация охраны животных проводит различные акции и мероприятия, чтобы повысить внимание к благополучию животных.

Например, IFAW выступает против незаконной торговли кошками, пропагандирует стерилизацию домашних животных и поддерживает меры по предотвращению исчезновения диких кошек.

Международный день кошек — очень популярный праздник, который отмечается во всем мире, особенно в социальных сетях, где пользователи делятся фотографиями и видео своих питомцев.

Если у вас есть пушистик, Международный день кота — это идеальное время, чтобы порадовать своего любимца вкусностями или новой игрушкой.

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