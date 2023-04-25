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Международный день дочери 2023: поздравления в стихах, СМС и прозе

25 апреля 2023, 07:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дочь
Источник: Unsplash

Международный день дочери в Украине отмечают ежегодно 25 апреля. Праздник в 2023 году приходится на вторник. 

Примечательно, что всемирный День дочери празднуют 12 января. И хотя сам праздник не самый популярный, он несет любовь и тепло. 25 апреля самое время показать всю свою заботу и чувства близким и членам семьи, ведь они этого заслуживают.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем дочери в открытках, СМС и прозе, которые согреют и поднимут настроение в это непростое время.

Поздравления в прозе

***

С днем дочери, родная моя! Желаю тебе всегда оставаться здоровой, радостной, милой, вовлеченной и оптимистичной. Я благодарна Богу да то, что моя дочь — это именно ты!

***

Поздравляю, моя доченька! Желаю здоровья, чтобы ты была счастлива и спокойна, никогда не огорчалась. Желаю много жизненных событий, много позитивных эмоций.

***

С Днем Рождения, дочка! Пусть в твоей жизни будет только самое хорошее, пусть каждый день будет словно праздник, а каждое мгновенье приносит радость — и всегда с тобой, рука об руку, идут счастье и доброта — твои самые верные спутники!

***

Дочка, самого большого тебе счастья, самых потрясающих успехов, самых искренних улыбок и всего самого хорошего! Пусть окружают только самые прекрасные и надежные люди, пусть сбываются все мечты и заботливая судьба хранит от бед!

***

Желаем тебе быть любимой и желанной, здоровой и жизнерадостной, богатой духовно и материально! И пусть небо над твоей головой всегда будет голубым, солнце – ярким, а звезды – счастливыми!

***

Поздравления в СМС и стихах

***

Поздравления шлю сегодня
Я с Днем дочери, родная,
Ты — подарок мне от Бога,
Будь счастливой, умоляю.

Пусть судьба тебе подарит
Много радостных мгновений,
Ждет тебя побед пусть много,
Достижений и свершений.

***

Дочка дорогая, с праздником тебя,
Знай, что поздравляем всем сердцем и любя,
Тебя мы очень ценим, тобою дорожим,
По дорожке жизни с тобою мы бежим.

Мы тебе желаем планки не ронять,
Быть всегда примером, жить всегда на пять,
Мы тебе желаем целей достигать,
Мечты свои, желания всегда уж исполнять.

***

Доченька, я поздравляю
С Днем прекрасным дочерей.
Счастья, милая, желаю,
Ярких и красивых дней.

Чтобы все желанья сбылись,
Жизнь чтоб светлою была,
Окрыленная любовью,
Чтоб вперед к мечтам ты шла.

***

Я в День дочери сердечно
Поздравляю дочек всех,
Радуйте нас вашим счастьем,
Пусть звучит ваш звонкий смех.

Нету ближе человека,
Чем дочурка дорогая,
Благ земных, благословения
Всем я девочкам желаю.

***

Как звездочка в ночи сияет
И свет не хочет свой гасить,
Так дочка путь мой освещает
И даёт смысл, дальше жить.

Тебе, кровиночка, желаю,
Здоровой, доброй быть всегда.
И пусть веселье наполняет
До краешка твои года!

***

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