Международный день дочери в Украине отмечают ежегодно 25 апреля. Праздник в 2023 году приходится на вторник.

Примечательно, что всемирный День дочери празднуют 12 января. И хотя сам праздник не самый популярный, он несет любовь и тепло. 25 апреля самое время показать всю свою заботу и чувства близким и членам семьи, ведь они этого заслуживают.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем дочери в открытках, СМС и прозе, которые согреют и поднимут настроение в это непростое время.

Поздравления в прозе

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С днем дочери, родная моя! Желаю тебе всегда оставаться здоровой, радостной, милой, вовлеченной и оптимистичной. Я благодарна Богу да то, что моя дочь — это именно ты!

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Поздравляю, моя доченька! Желаю здоровья, чтобы ты была счастлива и спокойна, никогда не огорчалась. Желаю много жизненных событий, много позитивных эмоций.

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С Днем Рождения, дочка! Пусть в твоей жизни будет только самое хорошее, пусть каждый день будет словно праздник, а каждое мгновенье приносит радость — и всегда с тобой, рука об руку, идут счастье и доброта — твои самые верные спутники!

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Дочка, самого большого тебе счастья, самых потрясающих успехов, самых искренних улыбок и всего самого хорошего! Пусть окружают только самые прекрасные и надежные люди, пусть сбываются все мечты и заботливая судьба хранит от бед!

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Желаем тебе быть любимой и желанной, здоровой и жизнерадостной, богатой духовно и материально! И пусть небо над твоей головой всегда будет голубым, солнце – ярким, а звезды – счастливыми!

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Поздравления в СМС и стихах

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Поздравления шлю сегодня

Я с Днем дочери, родная,

Ты — подарок мне от Бога,

Будь счастливой, умоляю.

Пусть судьба тебе подарит

Много радостных мгновений,

Ждет тебя побед пусть много,

Достижений и свершений.

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Дочка дорогая, с праздником тебя,

Знай, что поздравляем всем сердцем и любя,

Тебя мы очень ценим, тобою дорожим,

По дорожке жизни с тобою мы бежим.

Мы тебе желаем планки не ронять,

Быть всегда примером, жить всегда на пять,

Мы тебе желаем целей достигать,

Мечты свои, желания всегда уж исполнять.

***

Доченька, я поздравляю

С Днем прекрасным дочерей.

Счастья, милая, желаю,

Ярких и красивых дней.

Чтобы все желанья сбылись,

Жизнь чтоб светлою была,

Окрыленная любовью,

Чтоб вперед к мечтам ты шла.

***

Я в День дочери сердечно

Поздравляю дочек всех,

Радуйте нас вашим счастьем,

Пусть звучит ваш звонкий смех.

Нету ближе человека,

Чем дочурка дорогая,

Благ земных, благословения

Всем я девочкам желаю.

***

Как звездочка в ночи сияет

И свет не хочет свой гасить,

Так дочка путь мой освещает

И даёт смысл, дальше жить.

Тебе, кровиночка, желаю,

Здоровой, доброй быть всегда.

И пусть веселье наполняет

До краешка твои года!

***