Сьогодні, 5 грудня, у світі відзначають Міжнародний день добровольців. Свято було запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН у 1985 році.

Його мета – спонукати суспільство до проведення добровільної безплатної праці в різноманітних сферах діяльності.

Також 5 грудня святкують День працівників статистики в Україні. Дата пов’язана з проведенням у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної роботи.

Церковне свято 5 грудня

Православна церква 5 грудня вшановує пам’ять мученика Прокопія Кесарійського.

Прокопій прославився своїм праведним життям, за що Господь нагородив його вмінням творити чудеса. Він зцілював хворих та допомагав бідним.

Коли намісник Палестини проводив гоніння на християн, він наказав схопити читця. Після арешту його змушували відректися від віри. Прокопій був віданний християнству, за що його і стратили.

Іменини 5 грудня

Іменини сьогодні святкують Максим, Петро, ​​Михайло, Альберт, Архип, Валер’ян, Прокіп, Филимон, Ярополов, Цецилій і Олександр.

Народні прикмети на 5 грудня

Теплий день свідчить про тривалу та сніжну зиму.

Швидку відлигу очікували, якщо сьогодні в ополонці вода піднялася вище за лід.

Якщо поруч із будинками бачили вовків, готувалися до сильних морозів всю зиму. Також це означало, що весна прийде пізно.

Якщо ворони і галки літають над деревами великими зграями – скоро випаде сніг, а якщо сідають на землю, буде відлига.

Що не можна робити 5 грудня