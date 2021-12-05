Сегодня, 5 декабря, в мире отмечается Международный день добровольцев. Праздник был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.
Его цель – побуждать общество к проведению добровольного бесплатного труда в различных сферах деятельности.
Также 5 декабря отмечают День работников статистики в Украине. Дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы.
Церковный праздник 5 декабря
Православная церковь 5 декабря чтит память мученика Прокопия Кесарийского.
Прокопий прославился своей праведной жизнью, за что Господь наградил его умением творить чудеса. Он исцелял больных и помогал бедным.
Когда наместник Палестины проводил гонения на христиан, он приказал схватить чтеца. После ареста его вынуждали отречься от веры. Прокопий был отдан христианству, за что его и казнили.
Именины 5 декабря
Именины сегодня празднуют: Максим, Петр, Михаил, Альберт, Архип, Валерьян, Прокофий, Филимон, Яропол, Цецилий и Александр.
Народные приметы на 5 декабря
- Теплый день свидетельствует о долгой и снежной зиме.
- Скорую оттепель ожидали, если сегодня в проруби вода поднялась выше льда.
- Если рядом с домами видели волков, готовились к сильным морозам всю зиму. Также это означало, что весна придет поздно.
- Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – скоро выпадет снег, а если садятся на землю, будет оттепель.
Что нельзя делать 5 декабря
- Не стоит сегодня заводить новые отношения, счастья они не принесут.
- Нельзя ругаться, лучше сдерживать свои эмоции.
- Нельзя давать в долг 5 декабря, иначе можно лишиться благополучия и удачи.