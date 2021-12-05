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День работников статистики и добровольцев: какой праздник 5 декабря

5 декабря 2021, 08:27
Віталій Плахотний
5 грудня
Источник: Depositphotos

Сегодня, 5 декабря, в мире отмечается Международный день добровольцев. Праздник был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.

Его цель – побуждать общество к проведению добровольного бесплатного труда в различных сферах деятельности.

Также 5 декабря отмечают День работников статистики в Украине. Дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы.

Церковный праздник 5 декабря

Православная церковь 5 декабря чтит память мученика Прокопия Кесарийского.

Прокопий прославился своей праведной жизнью, за что Господь наградил его умением творить чудеса. Он исцелял больных и помогал бедным.

Когда наместник Палестины проводил гонения на христиан, он приказал схватить чтеца. После ареста его вынуждали отречься от веры. Прокопий был отдан христианству, за что его и казнили.

Именины 5 декабря

Именины сегодня празднуют: Максим, Петр, Михаил, Альберт, Архип, Валерьян, Прокофий, Филимон, Яропол, Цецилий и Александр.

Народные приметы на 5 декабря

  • Теплый день свидетельствует о долгой и снежной зиме.
  • Скорую оттепель ожидали, если сегодня в проруби вода поднялась выше льда.
  • Если рядом с домами видели волков, готовились к сильным морозам всю зиму. Также это означало, что весна придет поздно.
  • Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – скоро выпадет снег, а если садятся на землю, будет оттепель.

Что нельзя делать 5 декабря

  • Не стоит сегодня заводить новые отношения, счастья они не принесут.
  • Нельзя ругаться, лучше сдерживать свои эмоции.
  • Нельзя давать в долг 5 декабря, иначе можно лишиться благополучия и удачи.
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Календарь , Праздник
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