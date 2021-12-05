Сегодня, 5 декабря, в мире отмечается Международный день добровольцев. Праздник был введен решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году.

Его цель – побуждать общество к проведению добровольного бесплатного труда в различных сферах деятельности.

Также 5 декабря отмечают День работников статистики в Украине. Дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы.

Церковный праздник 5 декабря

Православная церковь 5 декабря чтит память мученика Прокопия Кесарийского.

Прокопий прославился своей праведной жизнью, за что Господь наградил его умением творить чудеса. Он исцелял больных и помогал бедным.

Когда наместник Палестины проводил гонения на христиан, он приказал схватить чтеца. После ареста его вынуждали отречься от веры. Прокопий был отдан христианству, за что его и казнили.

Именины 5 декабря

Именины сегодня празднуют: Максим, Петр, Михаил, Альберт, Архип, Валерьян, Прокофий, Филимон, Яропол, Цецилий и Александр.

Народные приметы на 5 декабря

Теплый день свидетельствует о долгой и снежной зиме.

Скорую оттепель ожидали, если сегодня в проруби вода поднялась выше льда.

Если рядом с домами видели волков, готовились к сильным морозам всю зиму. Также это означало, что весна придет поздно.

Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – скоро выпадет снег, а если садятся на землю, будет оттепель.

Что нельзя делать 5 декабря