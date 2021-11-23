23 листопада в Україні відзначають Міжнародний день акварелі, а також вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

23 листопада – яке сьогодні свято

Міжнародний день акварелі. Свято відзначають із 1991 року, а його ініціатором став мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо. Ця людина допомогла акварелі стати популярною ще в минулому столітті. Альфредо заснував Товариство акварелістів Мексики, Музей акварелі, а також активно просував цю форму мистецтва в усьому світі. Основою акварельних фарб лежать клеї рослинного походження та вода.

А православні сьогодні вшановують пам’ять святого Георгія Побідоносця. Відомо, що він загинув болісною смертю під час Великого гоніння на християн. Легенда свідчить, що за своє життя він встиг убити змія, а також захистити рідну землю. Георгій вважається покровителем війська та пастухів — саме 23 числа віряни намагаються принести в жертву білого ягняти.

За народним календарем – день Ераста та Родіона. Історія свідчить, що Ераст був учнем святого Павла. Саме Павло звернув Ераста у віру, розповівши йому про Ісуса Христа.

Іменини 23 листопада

Іменини сьогодні відзначають Олександр, Олексій, Ганна, Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Миколи, Ольга, Петро.

Прикмети 23 листопада:

Випало багато снігу – до теплої зими.

Якщо на дорозі багнюка, зима буде морозною.

Туман землею стелиться – скоро потеплішає.

Голосно цвірінькають горобці – також до відлиги.

Вітряна погода 23 листопада віщує похолодання і заметіль.

Якщо ввечері іній на деревах – чекайте сильних снігопадів.

Що не можна робити 23 листопада:

не варто вирушати в далеку дорогу — шлях буде важким;

заборонено розмовляти з незнайомцями – можна нарватися на прокльон;

не варто також давати гроші у борг — великий шанс не повернути кошти назад та зіпсувати стосунки;

заборонено розпочинати нові проекти – великий шанс невдачі.

Церковний календар на листопад 2021

На кінець листопада на українців чекає величезна кількість свят. Наприклад, вже 28 листопада розпочнеться Різдвяний пост, який триватиме 40 днів.

Більш детально ознайомитись із церковним календарем на листопад 2021 можна у матеріалі Фактів ICTV.