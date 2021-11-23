23 ноября в Украине отмечают Международный день акварели, а также чтят память святого Георгия Победоносца. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

23 ноября — какой сегодня праздник

Международный день акварели. Праздник отмечают с 1991 года, а его инициатором стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Этот человек помог акварели стать популярной в еще в прошлом столетии. Альфредо основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а также активно продвигал эту форму искусства во всем мире. Основе акварельных красок лежат клеи растительного происхождения и вода.

А православные сегодня чтят память святого Георгия Победоносца. Известно, что он погиб мучительной смертью во время Великого гонения на христиан. Легенда гласит, что за свою жизнь он успел убить змея, а также защитить свою родную землю. Георгий считается покровителем войска и пастухов — именно 23 числа верующие стараются принести в жертву белого ягненка.

По народному календарю – день Ераста и Родиона. История гласит, что Ераст был учеником святого Павла. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе.

Именины 23 ноября

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николй, Ольга, Петр.

Приметы 23 ноября:

Выпало много снега – к теплой зиме.

Если на дороге грязь, зима будет морозной.

Туман по земле стелется – скоро потеплеет.

Громко чирикают воробьи – также к оттепели.

Ветреная погода 23 ноября предвещает похолодание и метель.

Если вечером иней на деревьях – ждите сильных снегопадов.

Что нельзя делать 23 ноября:

не стоит отправляться в далекий путь — дорога будет тяжелой;

запрещено разговаривать с незнакомцами — можно нарваться на проклен;

не стоит также давать деньги в долг — большой шанс не вернуть средства назад и испортить отношения;

запрещено начинать новые проекты — большой шанс неудачи.

Церковный календарь на ноябрь 2021

Под конец ноября украинцев ожидает огромное количество праздников. К примеру, уже 28 ноября начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней.

Более подробно ознакомиться с церковным календарем на ноябрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.