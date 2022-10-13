Вечір Геловіна у 2022 році може стати чудовим приводом сходити якщо не на вечірку, то на тематичну фотосесію.

Тому настав час подумати, який образ ви хочете втілити на Геловін цьогоріч.

Факти ICTV підготували добірку ідей макіяжу на Геловін 2022, який ви можете зробити собі самостійно.

Зараз дивляться

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Макіяж на Геловін – як нафарбуватися на свято

Тематичний макіяж можна без проблем зробити в домашніх умовах самому.

Для цього підійде традиційна декоративна косметика.

Якщо ви хочете зробити ваш образ яскравішим, можна купити у спеціалізованих магазинах різнокольорові фарби для тіла.

Ними можна красиво розмалювати як обличчя, так і шию, руки тощо.

З таким макіяжем ви точно не залишитеся поза увагою.

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Якщо ви вперше створюватимете образ на Геловін, краще оберіть щось нескладне.

Але перед цим слід зробити макіяж напередодні свята. Особливо, якщо ви не вмієте малювати.

За основу гриму можна брати повсякденний макіяж, а на ньому малювати різноманітні страшні деталі.

Образ відьми на Геловін

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Цього року інтерпретувати образ відьми можна по-різному.

Підійде make-up гарної відьмочки з картами таро та сухоцвітами. Баба-Яга також доволі популярна серед новачків у макіяжі.

Але основний акцент – великий ніс із бородавками – малювати буде дуже складно.

Для такого make-up можна заздалегідь придбати різні декоративні елементи: накладний ніс із горбинкою, мітлу та сиву перуку.

Для макіяжу відьмочки використовують чорну або бордову помаду, коричневі тіні для очей та промальовують зморшки темним олівцем.

Скелет: макіяж на Геловін

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Цей образ можна довірити майстру, адже промальовувати кістки та тіні від них на обличчі не під силу новачкові без відповідного досвіду.

Цей грим завжди популярний, адже саме череп та скелет дуже сильно виділяються.

Для такого макіяжу необхідно обвести риси обличчя чорною підводкою для очей, додати різні фарби для тіла (біж, білий і чорний).

Обов’язково потрібно промалювати тіні та зробити акцент на темних очах.

Такий мейк наводить жах і водночас дуже символічний. Адже саме череп у багатьох людей асоціюється зі смертю та святом Геловіна.

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Макіяж красивої дівчини Катріни

Багато хто воліє викликати в інших людей на святкуванні Геловіна не страх, а емоції здивування, та отримувати компліменти.

Якщо скелет і відьма для вас – дуже банальні образи, можна перевтілитися у квітку Санту Муерте.

Її образ популярний на святкуванні Геловіна у Мексиці.

Як розповідає легенда, в цей день до Катріни не можна торкатися, інакше вона розсиплеться на порох, адже дівчина вже давно мертва.

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Такий мейк нелегкий, але дуже нагадує макіяж скелета.

Щоб не ускладнювати собі завдання, наперед замовте готові перекладні картинки для цього макіяжу.

Коштують вони недорого, але на вигляд дуже ефектні.

Якщо ви хочете намалювати цей образ самостійно, використовуйте ту саму техніку, як і з черепом, але додайте в макіяж якомога більше яскравих кольорів.

Не забудьте про червону помаду на губах.

Макіяж клоуна

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Персонаж Стівена Кінга з книги “Воно” лякає багатьох людей.

У жахливого клоуна в жовтому одязі вбираються на Геловін дуже часто.

Такий образ підходить як чоловікам, так і жінкам.

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Щоб намалювати обличчя клоуна, необхідно нанести на шкіру світлу базу, зробити темний макіяж очей і промалювати довгу посмішку червоною помадою.

В ідеалі можна замовити перед святом лінзи “котяче око”. З ними ваш образ на Геловін вийде ще більш жахітливим.