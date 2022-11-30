Китайский Новый год — важнейший традиционный китайский праздник. Неофициально его еще называют Лунным Новым годом поскольку он является элементом унаследованного со стародавних времен лунно-солнечного китайского календаря.

Дату Китайского Нового года определяют на основе лунных фаз в день второго новолуния после зимнего солнцестояния.

Когда будут праздновать Китайский Новый год 2023 и о традициях праздника, читайте в материале Фактов ICTV.

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Китайский Новый год — дата

Несмотря на название, отмечают праздник не только в Китае. Он является основным для жителей Гонконга, Индонезии, Макао, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Тайваня, Вьетнама и Китая.

Отмечают Китайский Новый год очень громко и пышно, кроме того, праздник считается государственным. Если дата Нового года приходится на рабочие дни недели, страны устраивают официальные выходные.

Праздник в Китае отмечают не менее 15 дней. Дата начала и конца года определяется по лунному календарю.

В 2023 году Новый год в Китае начнется 22 января, а закончится 9 февраля 2024 года. Символом года по восточному гороскопу станет Кролик. Кроме того, китайцы будут встречать не 2023-й, а 4721-й год.

По украинскому времени празднование начнется в 23:00 22 января 2023 года.

Как празднуют Новый год в Китае

Дни празднования Китайского Нового года обычно превращаются в фестиваль, который традиционно начинается в первый день первого месяца китайского календаря и заканчивается Праздником фонарей, наступающим на 15-й день.

Что касается традиций и обычаев Китайского Нового года, то они могут отличаться. Это зависит от определенных регионов, где его празднуют.

Обычно китайцы довольно пышно готовятся к новогодним празднованиям: тратят много денег на украшения, подарки, одежду, праздничный стол.

Китайский Новый год считается праздником воссоединения, поскольку все члены семьи, которые работают или учатся в других городах и странах, обязательно возвращаются домой на новогоднюю ночь.

Относительно праздничного меню. Обычно китайцы готовят блюда из свинины, утки и курицы, не забывая о сладостях и вкусностях. Новогодняя ночь заканчивается фейерверками.

Традиции и обычаи Китайского Нового года

Яркая традиция Нового года в Китае — костюмированные маскарады. Люди наряжаются в костюмы различных животных и мифических существ, устраивая шоу. Эти яркие и интересные выступления привлекают в Китай туристов со всего мира.

Китайцы верят, что Новый год — это идеальное время забыть старые распри и обиды, поэтому в этот период люди мирятся и просят прощения друг у друга.

Также каждая китайская семья тщательно убирается в своем жилье. Китайцы верят, что это поможет очиститься от прошлых неудач и освободить место для счастливых моментов.

По китайской мифологии, в Новый год во все дома приходит чудовище Нянь, которое съедает урожай, скот и забирает детей. Китайцы верят, что красный цвет защитит их дома от монстра, поэтому они повсюду развешивают красные фонарики и бумажные узоры.

Также китайцы раскладывают еду у входа в дом (напротив двери). Эта традиция тоже помогает защититься от чудовища Нянь.

Китайцы верят, что чем больше яств положить у дверей, тем добрее будет мифический зверь.