16 квітня 2023 року в Україні відзначатимуть Великдень. Однією з традиції свята є освячення великоднього кошика з їжею, яку потім викладають на святковий стіл.

Великодній кошик – один з головних атрибутів свята, тому українцям варто подбати не лише про його наповнення, а й про зовнішній вигляд.

Як сучасно та оригінально прикрасити кошик на Великдень 2023, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Прикрашаємо великодній кошик 2023 – ідеї

Аби ваш кошик виглядав стильно та красиво, можна задекорувати його квітами, котиками чи гілочками.

В України заведено оздоблювати великодні кошики барвінком, який символізує вічне життя. Також часто до кошика кладуть гілочку свяченої верби.

Квіти краще купити живі, але якщо хочете, аби оздоблення залишилось на наступні роки – використовуйте штучні (зі стрічок чи паперу). Які ж квіти обрати?

Тут усе залежить від ваших смаків. Можна прикрасити кошик традиційними маками, волошками, соняхами або незвичайними трояндами.

Також можна виготовити цілу композицію з квітів, стрічок та гілочок. Це виглядатиме дуже оригінально та святково.

Доволі часто можна зустріти кошики з маленькими мʼякими, керамічними чи деревʼяними фігурками тваринок, штучними писанками та різноколірними яйцями. Такий декор потрібно буде купувати додатково, проте виглядає це дуже красиво!

А ще можна оздобити святковий кошик стрічками. Їх можна обгорнути навколо кошика чи просто красиво завʼязати.

Традиційне прикрашання

Не варто забувати й про давні українські традиції. Наші предки додавали в кошик обовʼязкові атрибути – рушник та свічку.

Вишитий рушник потрібно встелити на дно кошика та накрити наповнення зверху, аби до кінця богослужіння на їжу не потрапив бруд та пил. Проте під час освячення кошиків, рушник варто прибрати, аби свята вода потрапила на їжу!

Також рушник можна використати в якості незвичного оздоблення – це виглядатиме дуже по-українськи. А от свічка символізує світло, яке виноситься назовні між людей.

Свічечку варто вставити в паску та запалити. Вона має нагадувати людям про Ісуса Христа, який є Світлом для світу.