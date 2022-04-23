Що покласти у великодній кошик

У ніч проти неділі віряни несуть до церкви великодній кошик, аби освятити його під час служби.

У кошику мають бути продукти, від яких відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів.