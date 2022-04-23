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Що покласти в кошик на Великдень і коли святити паски
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Що покласти в кошик на Великдень і коли святити паски

23 Квітня 2022, 07:40 Марина Корзун

Великдень 2022 християни східного обряду святкують 24 квітня.

Які продукти варто покласти у великодній кошик, коли та як правильно святити паски – в матеріалі.

 

Що покласти у великодній кошик

У ніч проти неділі віряни несуть до церкви великодній кошик, аби освятити його під час служби.

У кошику мають бути продукти, від яких відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів.

Продукти, які обов’язково мають бути в кошику

Основною святковою стравою є паска.

Крім неї у великодній кошик потрібно покласти крашанки, м’ясо та сало, сир і масло, вино кагор, хрін.

Не забудьте також про церковні свічки. Накрийте великодній кошик вишитим рушником.

Що не можна святити в церкві на Великдень

У жодному разі не кладіть до кошика на Великдень кров’янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин, міцні алкогольні напої, сіль і перець, фрукти та овочі, а також гроші, прикраси та документи.

Святити такі речі у Великодню ніч заборонено – про спеціальні молитви для них треба просити церковнослужителя окремо.

Коли та як святять паски на Великдень

Великодній кошик святять, починаючи з вечора Великої суботи, та у неділю весь день.

Пасхальна літургія триває всю ніч, тому й називається всеношною.

Потім священики перевдягаються із темних шат у світлі та проголошують – Христос воскрес! У відповідь віряни кажуть – Воістину воскрес!

Лише після цього настає час для освячення паски та великоднього кошика.

До речі, освячену їжу не можна викидати. Якщо не з’їли за великоднім столом, варто поділитися з родичами та сусідами або віддати її нужденним.

Цьогоріч через повномасштабну війну Росії проти України освятити великодній кошик зможуть не всі. Задля безпеки вірянам радять за можливості долучитися з молитвою до богослужіння онлайн.

Як працюватимуть церкви на Великдень 2022 – Факти ICTV зібрали інформацію по областях.

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Теги
Великдень, Великий піст, Свято
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