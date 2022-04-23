Великдень 2022 християни східного обряду святкують 24 квітня.
Які продукти варто покласти у великодній кошик, коли та як правильно святити паски – в матеріалі.
Що покласти у великодній кошик
У ніч проти неділі віряни несуть до церкви великодній кошик, аби освятити його під час служби.
У кошику мають бути продукти, від яких відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів.
Продукти, які обов’язково мають бути в кошику
Основною святковою стравою є паска.
Крім неї у великодній кошик потрібно покласти крашанки, м’ясо та сало, сир і масло, вино кагор, хрін.
Не забудьте також про церковні свічки. Накрийте великодній кошик вишитим рушником.
Що не можна святити в церкві на Великдень
У жодному разі не кладіть до кошика на Великдень кров’янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин, міцні алкогольні напої, сіль і перець, фрукти та овочі, а також гроші, прикраси та документи.
Святити такі речі у Великодню ніч заборонено – про спеціальні молитви для них треба просити церковнослужителя окремо.
Коли та як святять паски на Великдень
Великодній кошик святять, починаючи з вечора Великої суботи, та у неділю весь день.
Пасхальна літургія триває всю ніч, тому й називається всеношною.
Потім священики перевдягаються із темних шат у світлі та проголошують – Христос воскрес! У відповідь віряни кажуть – Воістину воскрес!
Лише після цього настає час для освячення паски та великоднього кошика.
До речі, освячену їжу не можна викидати. Якщо не з’їли за великоднім столом, варто поділитися з родичами та сусідами або віддати її нужденним.
Цьогоріч через повномасштабну війну Росії проти України освятити великодній кошик зможуть не всі. Задля безпеки вірянам радять за можливості долучитися з молитвою до богослужіння онлайн.
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