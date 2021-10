Вже незабаром всі відзначатимуть одне з наймістичніших свят – Геловін. Цьогоріч можливості та стилі святкування Дня всіх святих настільки широкі, що душа може розгулятися не на жарт.

Костюмована вечірка чи тематичний концерт допоможуть вам розважитися та відірватися від побутової реальності. Куди піти на Геловін у Києві – читайте далі у матеріалі.

Барви Геловіну

White nights festival, Коло та ресторан Barvy намалюють картину з найяскравіших фарб Геловіну.

Формація Коло забезпечить атмосферу спільності цінностей та любові до музики. White nights – високохудожні декорації, видовищну візуалізацію заходу, яскравий світловий супровід вечірки та ексклюзивну віп-рум для афтепаті. А Barvy – частування.

Але головне, звісно – це музика! Найяскравіші зірки української електронної сцени Weizman, O.Z.O, Votuma запалять разом із неймовірним італійцем Fedele. А він – зараз один із найяскравіших новаторів на світовій електро-сцені. Fedele майстерно міксує хіп-хоп, ню-диско, соул та інші стилі, створюючи шедевральні техно- та хаус-твори.

Вхід: перші 100 квитків – 500 грн (Covid free event).

Коли? 30 жовтня.

Де? BARVY, вул. Мечникова, 3.

Дерева-привиди. Геловін у Ботанічному саду

Фітотрон та Національний Ботанічний сад пропонують святкувати Геловін природно та екологічно. Тут на вас чекає виставка хризантем, spooky-екскурсія в тропічний ліс у купольній оранжереї, еко-лекції та еко-барахолка. А ще – вулична їжа, виставка картин та музичні виступи в акустиці.

Вхід: вільний.

Коли? 30 та 31 жовтня.

Де? Національний ботанічний сад ім. М. Гришка, вул. Тимірязєвська, 1.

Carmen Бордель в Osocor Residence

Високохудожній еротизм, філігранна хореографія та вистава, в якій гості розкішної Osocor Residence будуть безпосередніми учасниками.

Резиденція перетвориться на естетський бордель. Пристрасті в ньому закиплять за мотивами культової Кармен Проспера Меріме. А що там відбуватиметься на честь Дня всіх святих, навіть самому Дияволу невідомо. Дійство абсолютно ексклюзивне – буде представлено ​​публіці вперше. І потрапити до її числа пощастить небагатьом – гостями Carmen Бордель зможуть стати лише 150 щасливчиків.

Вхід: 1000 грн, депозит – 1500 грн.

Коли? 29 та 30 жовтня.

Де? Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

HALLOWEEN WEEKEND at HEAVEN

Легендарний нічний клуб Києва пропонує на честь Свята нечисті випустити внутрішніх демонів назовні. Допомагатимуть вам у цьому Lirity b2b Vlad Yaki – резиденти знаменитого проекту The Room. І ще тут готується сюрприз – презентація проекту Under Moon від R.A.N b2b Secret Guest.

Вхід: бронювання столів – +38 (067) 217 ​​31 13.

Коли? 29 жовтня.

Де? Heaven club, вул. Б. Грінченка, 7.

HALLOWEEN Bike Sabbath

У колишньому парку Дружби народів влаштовують Хелловін-шабаш для велосипедистів. У програмі святкування – перегони, світильники Джека, конкурси та вулична їжа. Костюми відьом, перевертнів, зомбі, вампірів та іншої нечисті вітаються.

Коли? 31 жовтня.

Де? Парк Муромець (парк Дружби народів).

Вхід: 100-250 грн.

Halloween night: The Phantom of the Opera у Queen Kyiv

У нічному клубі над Дніпром готують на Геловінську п’ятницю ексклюзивне Dinner Show The Phantom of the Opera. Це постановка за мотивами Привиду Опери Гастона Леру. Артисти Cirque du Soleil та учасники Голосу країни створюватимуть особливу атмосферу таємничої епохи.

Вхід: бронювання столів – +38 (067) 011 1115.

Коли? 29 жовтня.

Де? Queen Kyiv, Набережне шосе, 25.

Dots Halloween w/ MRD & Espen Lauritzen

Якісне техно на двох танцполах у найкращих традиціях київського андеграунду. Серед зіркових гостей – MRD прямо з Осло та Espen Lauritzen з Бергену. У продажу – лише 200 квитків.

Вхід: 400-500 грн.

Коли? 29 жовтня.

Де? Keller Bar, вул. Кирилівська, 71.

HALLOWEEN BLKNLBV. H HILTON BAR

Балкон кохання у камерному HILTON BAR на честь Дня всіх святих влаштовує темну-темну кімнату. І наполягає: у ніч Геловіну ти можеш бути будь-ким. Музику створюють KIANIT, TAM4IX, OLYANDRA, ZADIRAKA, BRIL.

Вхід: 300-400 грн.

Коли? 29 жовтня.

Де? HILTON Н BAR, бульвар Тараса Шевченка, 30.