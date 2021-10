Уже скоро все будут отмечать один из самых мистических праздников — Хэллоуин. В этом году возможности и стили празднования Дня всех святых настолько широки, что душа может разгуляться не на шутку.

Костюмированная вечеринка или тематический концерт помогут развлечься и оторваться от бытовой реальности. Куда пойти на Хэллоуин в Киеве – читайте дальше в материале.

Барви Хелловіну

WHITE NIGHTS FESTIVAL, КОЛО и ресторан BARVY нарисуют картину из самых ярких красок Хэллоуина.

Формация Коло обеспечит атмосферу общности ценностей и любви к музыке. White nights – высокохудожественные декорации, зрелищную визуализацию мероприятия, яркое световое сопровождение вечеринки и эксклюзивную вип-рум для афтепати. А Barvy – угощения.

Но главное, конечно – это музыка! Самые яркие звезды украинской электронной сцены Weizman, O.Z.O, Votuma зажгут вместе с невероятным итальянцем Fedele. А он – сейчас один из самых ярких новаторов на мировой электронной сцене. Fedele мастерски миксует хип-хоп, ню-диско, соул и другие стили, создавая шедевральные техно- и хаус-произведения.

Вход: первые 100 билетов – 500 грн (Covid free event).

Когда? 30 октября.

Где? BARVY, ул. Мечникова, 3.

Деревья-привидения. Хэллоуин в Ботаническом саду

Фитотрон и Национальный Ботанический сад предлагают праздновать Хэллоуин природно и экологично. Здесь вас ждет выставка хризантем, spooky-экскурсия в тропический лес в купольной оранжерее, эко-лекции и эко-барахолка. А еще – уличная еда, выставка картин и музыкальные выступления в акустике.

Вход: свободный.

Когда? 30 и 31 октября.

Где? Национальный Ботанический сад им. М. Гришка, ул. Тимирязевская, 1.

Carmen Бордель в Osocor Residence

Высокохудожественный эротизм, филигранная хореография и представление, в котором гости роскошной Osocor Residence будут непосредственными участниками.

Резиденция превратится в эстетский бордель. Страсти в нем закипят по мотивам культовой Кармен Проспера Мериме. А что там будет происходить в честь Дня всех святых даже самому Дьяволу неизвестно. Действо абсолютно эксклюзивное – будет представлено публике впервые. И попасть в ее число повезет немногим – гостями Carmen Бордель смогут стать только 150 счастливчиков.

Вход: 1000 грн, депозит – 1500 грн.

Когда? 29 и 30 октября.

Где? Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

HALLOWEEN WEEKEND at HEAVEN

Легендарный ночной клуб Киева предлагает в честь праздника нечисти выпустить внутренних демонов наружу. Помогать вам в этом будут Lirity b2b Vlad Yaki – резиденты знаменитого проекта The Room. И еще здесь готовится сюрприз – презентация проекта Under Moon от R.A.N b2b Secret Guest.

Вход: бронь столов – +38 (067) 217 31 13.

Когда? 29 октября.

Где? Heaven club, ул. Б. Гринченко, 7.

HALLOWEEN Bike Sabbath

В бывшем парке Дружбы народов устраивают Хэллоуин-шабаш для велосипедистов. В программе празднования – гонка, светильники Джека, конкурсы и уличная еда. Костюмы ведьм, оборотней, зомби, вампиров и прочей нечисти приветствуются.

Когда? 31 октября.

Где? Парк Муромец (Парк Дружбы народов).

Вход: 100-250 грн.

Halloween night: The Phantom of the Opera у Queen Kyiv

В ночном клубе над Днепром готовят на хэллоуинскую пятницу эксклюзивное Dinner Show The Phantom of the Opera. Это постановка по мотивам Призрак Оперы Гастона Леру. Артисты Cirque du Soleil и участники Голоса страны будут создавать особую атмосферу таинственной эпохи.

Вход: бронь столов – +38 (067) 011 1115.

Когда? 29 октября.

Где? Queen Kyiv, Набережное шоссе, 25.

Dots Halloween w/ MRD & Espen Lauritzen

Качественное техно на двух танцполах в лучших традициях киевского андеграунда. Среди звездных гостей – MRD прямиком из Осло и Espen Lauritzen из Бергена. В продаже – всего 200 билетов.

Вход: 400-500 грн.

Когда? 29 октября.

Где? Keller Bar, ул. Кирилловская, 71.

HALLOWEEN BLKNLBV. H HILTON BAR

Балкон любви в камерном HILTON BAR в честь Дня всех святых устраивает темную-темную комнату. И настаивает: Хэллоуин-ночью ты можешь быть кем угодно. Музыку создают KIANIT, TAM4IX, OLYANDRA, ZADIRAKA, BRIL’.

Вход: 300-400 грн.

Когда? 29 октября.

Где? HILTON Н BAR, бульвар Тараса Шевченка, 30.