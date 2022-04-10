Коли Вербна неділя 2022 – дата

Вербна неділя у 2022 році припадає на 17 квітня, її святкують за тиждень до Великодня.

Вербну неділю ще називають Вхід Господній у Єрусалим. Як розповідає Євангеліє, саме в цей день Ісус Христос відвідав місто.

А коли він в’їжджав у Єрусалим, то місцеві жителі встилали йому дорогу пальмовими гілками і викрикували Осанна!

Зважаючи на те, що пальми в Україні не ростуть, у православній традиції їх замінили вербою. Ця рослина першою розквітає після приходу зими та символізує початок нового життя.

Саме тому віряни на Вербну неділю йдуть на урочисту службу до церкви та обов’язково святять кілька гілочок верби.

Потім освячену вербу приносять додому і символічно б’ють один одного. Зберігають освячену вербу цілий рік за іконами.