День молоді в Україні – радісне свято, яке присвячується всім тим, хто тільки починає пізнавати це життя. Цього дня тисячі дітей та підлітків насолоджуються літніми днями, канікулами після навчального року, а також готуються до дорослого життя.

Однак у 2022 році важливу подію перенесли – з цього року молодь відзначатиме свій день не у липні.

Коли в Україні День молоді – далі у матеріалі.

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Не секрет, що раніше свято відзначали щороку в останню неділю – 2022 року вона припадає на 26 червня. Затвердив це свято перший президент України Леонід Кравчук 22 червня 1994 року.

Чинний президент країни Володимир Зеленський вніс поправки 28 липня 2021 року, заявивши, що День молоді щорічно відзначатимуть 12 серпня.

Суть свята – підтримка ініціативи молодіжних об’єднань та організацій України. Владі необхідно дослухатися інтересів молоді, адже вона наше майбутнє. Традиційно, у містах та селах місцева влада влаштовує різні програми у громадських місцях – ярмарки, різноманітні конкурси та концерти.

На тлі воєнного стану до 25 серпня, заходів із великим скупченням людей у ​​містах та селах не буде.

З наступного тижня настає липень – середина літа порадує українців величезною кількістю свят, у тому числі й професійних. Свій день цього місяця відзначатимуть податківці, рибалки, бухгалтери та аудитори. Також 28 числа відбудеться важливе державне свято День хрещення Київської Русі – України. Ознайомитися з повним календарем свят липня 2022 року можна на Фактах ICTV.