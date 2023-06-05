День Святого Духа (Духів день) 2023 віряни відзначають на наступний день після Трійці, тобто 5 червня.

Що варто знати про історію, традиції та заборони Дня Святого Духа, читайте в матеріалі.

День Святого Духа – історія свята

День Святого Духа – особливе християнське свято, присвячене третій особі Трійці.

Саме сходження на апостолів Святого Духа символізувало явлення Триєдиного бога.

Згідно із християнською традицією, Бог Отець створив світ, Бог Син спокутує гріхи людей на землі, а Бог Дух Святий символізує силу Церкви.

Традиції на День Святого Духа

На Духів день заведено після церковної служби освячувати колодязі – вважалося, що в такий спосіб господарі захищали свої будинки від нечистої сили.

Наступного дня після Трійці священник також освячував оселі – щоб русалки не ходили до двору.

За повір’ями, саме на Духів день із води виходили русалки. Людям вони могли зробити шкоду, але на полях і лугах були корисними. Кажуть, там, де пробігли русалки, буде гарний врожай.

На День Святого Духа жінки традиційно збирали лікувальні трави – цього дня вони набували цілющих властивостей.

Саме День Святого Духа вважали початком справжнього літа. Дощ у цей день віщував невдалий урожай.

Що не можна робити на День Святого Духа

На Духів день потрібно молитися. Якщо дрібні хатні справи не відволікатимуть вас від молитви, то можна приділити їм час.

Разом із тим, у День Святого Духа не можна працювати на городі та в саду. Також краще утриматися від важкої фізичної праці та рукоділля.

Великим гріхом вважаються сварки, плітки та лихослів’я у цей день. Також не варто вживати алкоголь.