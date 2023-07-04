Свято Івана Купала у 2023 році припадає на звичні для нас дати – із 6 на 7 липня. Утім, уже наступного разу будуть зміни, про які варто знати заздалегідь.

Коли Івана Купала 2023 за новим календарем

Свято зміститься за датами вже наступного року, адже новий календар набуде чинності з 1 вересня 2023 року. Якщо бути точнішим, то Івана Купала зміститься на 13 днів назад – на 24 червня. Така доля чекає й на інші неперехідні свята, і багато з них зміняться уже цієї осені.

Примітно, що Івана Купала стане ближче до Дня літнього сонцестояння, з яким пов’язували свято за дохристиянськими традиціями.

Втім, традиції на свято залишилися колишніми. Обряди на Івана Купала сповнені містики, як і багато інших подій, які прийшли до нас із язичництва.

Нагадаємо, що ПЦУ переходить на новоюліанський календар уже з першого дня осені – на тлі цього очікуються нові дати святкування важливих подій для церкви.

Наприклад, замість 21 вересня Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 8 число. Покрова – на 1 жовтня замість 14 числа. Ознайомитися з новим церковним календарем свят 2023 року можна на Фактах ICTV.