Праздник Ивана Купала в 2023 году приходится на привычные для нас даты — с 6 на 7 июля. Впрочем, уже в следующий раз будут изменения, о которых стоит знать заранее.

Когда Ивана Купала 2023 по новому календарю

Праздник сместится по датам уже в следующем году, ведь новый календарь вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Если быть точнее, то Ивана Купала сместится на 13 дней назад — на 24 июня. Такая участь ждет и другие непереходящие праздники, и многие из них изменятся уже этой осенью.

Примечательно, что Ивана Купала станет ближе ко Дню летнего солнцестояния, с которым связывали праздник по дохристианским традициям.

Впрочем, традиции на праздник остались прежними. Обряды на Ивана Купала полны мистики, как и многие другие события, которые пришл к нам из язычничества.

Напомним, что ПЦУ переходит на новоюлианский календарь уже с первого дня осени — на фоне этого ожидаются новые даты празднования важных событий для церкви.

К примеру, вместо 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы приходится на 8 число. Покров — на 1 октября вместо 14 числа. Ознакомиться с новым церковным календарем праздников 2023 можно на Фактах ICTV.